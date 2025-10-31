Dos heridos en sendos accidentes de tráfico en Trevago y Quintanas de Gormaz

Viernes, 31 Octubre 2025 15:46

Dos personas han tenido que ser atendidas este viernres por los servicios sanitarios de Soria tras sufrir sendos accidentes en Trevago y Quintanas de Gormaz.

El primer accidente se ha registrado a las 11:28 horas cuando han avisado al 1-1-2 Emergencias de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 38 de la SO-630, en Trevago, donde, han solicitado asistencia sanitaria para una mujer de 28 años consciente con dolor de pecho.

Se ha avisado a Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado una ambulancia al lugar.

En el accidente de la SO-630, Sacyl ha comunicado que ha atendido a una mujer de 28 años que ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.

El sgundo accidente se ha producido a las 14:40 horas y ha consistido en una colisión entre un camión y una moto en el punto kilómetrio 11 de la CL-116, en Quintanas de Gormaz, donde, ha resultado herido el motorista, un varón de unos 50 años que se queja de la cadera y la pierna.

Se ha avisado a la Guardia Civil de tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-