La Guardia Civil detiene un traficante de drogas en Santa María de Huerta

Viernes, 31 Octubre 2025 15:51

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria ha detenido en la mañana del pasado 23 de octubre a un varón de 30 años de edad en Santa María de Huerta como presunto autor de un supuesto delito contra la salud pública (tráfico de drogas).

La denominada “operación Hurucay” se ha saldado también con tres registros domiciliarios en la misma localidad, autorizados por el Tribunal de Instancia – Sección Civil y de Instrucción número 1 de Almazán, y en los que se han localizado de forma fraccionada 50,8 gramos de metanfetamina, 3.831 gramos de cogollos de marihuana en seco y 2.539 gramos de restos de poda de marihuana, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Asimismo, se han intervenido semillas, productos fitosanitarios y abonos utilizados en el proceso de cultivo de la marihuana.

También fue incautado un vehículo, un teléfono móvil y dinero en efectivo procedente de la venta de la droga.

Las tres viviendas, que eran utilizadas en las distintas fases de producción, (en una se sembraba la marihuana, en otra se procedía al secado y la tercera era destinada al almacenaje), contaban con un sofisticado sistema de video-vigilancia para controlar dichos procesos, evitar posibles robos y tratar de detectar la presencia de los agentes de la Guardia Civil.

Este sistema, que estaba instalado ilegalmente, incumpliendo la normativa sobre protección de datos, fue retirado en el momento de la intervención.

Las diligencias instruidas, en unión del detenido, fueron entregadas en el Tribunal de Instancia – Sección Civil y de Instrucción número 1 de Almazán, tras la pertinente toma de declaración se decretó su ingreso en prisión.