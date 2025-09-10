Mujer herida tras volcar con turismo en CL-116, en Coscurita

Miércoles, 10 Septiembre 2025 08:41

Una mujer ha necesitado asistencia sanitaria en la noche de ayer tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera autonómica CL-116, a su paso por el término municipal de Coscurita.

El accidente, según ha informado el 1-1-2 Emergencias, se ha registrado a las 21:57 horas en Coscurita, en el kilómetro 53 de la carretera CL-116.

El turismo ha volcado y se ha solicitado asistencia sanitaria para una mujer de unos 50 años, que se encontraba herida consciente y atrapada por las piernas en el interior del turismo.

El 1-1-2 Emergencias ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Almazán y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado medios al lugar para atender a la herida.

Emergencias Sanitarias ha informado que la herida es una mujer de 48 años a quien se ha atendido en el lugar con una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Almazán.

Posteriormente, ha sido trasladada en la ambulancia, con el personal de Atención Primaria, al hospital de Soria.