Detenidas dos personas por intercambiarse las tarjetas de conductor en el tacógrafo

Miércoles, 10 Septiembre 2025 10:46

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la N-122, a su paso por el término municipal de Villar del Campo, por falsedad en documento oficial al intercambiarse las tarjetas de conductor en el tacógrafo.

El hecho ocurrió a las 12,35 horas del pasado 5 de septiembre, dentro de las actuaciones de vigilancia de la Seguridad Vial y del control del transporte profesional, en la N-122 término municipal de Villar del Campo por una patrulla perteneciente al Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Los agentes, entre el momento que observan al conductor y el que se ordena la detención del vehículo articulado, aprecian que conductor y pasajero en la cabina del tracto-camión han intercambiado sus posiciones al volante durante la marcha del mismo.

Al realizar la identificación de ambos, así como la inspección de los registros del tacógrafo digital, comprueban que la tarjeta que lleva insertada en ese momento corresponde con la del acompañante, intercambiando las dos tarjetas de conductor con el fin de evitar realizar los descansos oportunos y alargar los periodos de conducción, tratando de falsear los registros y eludir los controles policiales y administrativos.

En vista de lo anterior, estas dos personas fueron detenidas por falsedad documental en la modalidad de simulación, siendo también denunciadas por conducción temeraria y otras infracciones al RGC. Ambas personas y las diligencias instruidas por el GIAT (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 4 de Soria.

Este delito puede conllevar una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

La manipulación o utilización indebida de los dispositivos de control del transporte profesional supone una grave infracción que puede derivar en responsabilidad penal, además de comprometer y generar un gran riesgo para la para la seguridad vial.

Según la DGT, el 62,5% de los conductores profesionales denunciados en el año 2023 lo fueron por no respetar los tiempos de conducción y descanso establecidos por la normativa.