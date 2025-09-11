La Guardia Civil ha rescatado buitre de mediana de A-2, en Medinaceli

Jueves, 11 Septiembre 2025 12:02

La Guardia Civil ha rescatado un buitre que se encontraba en la mediana de la autovía de Aragón (A-2), a su paso por el término municipal de Medinaceli.

El hecho ha ocurrido a las 10,06 horas del pasado 9 de septiembre, en el kilómetro 157,000 de la A-2 en término municipal de Medinaceli, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de El Burgo de Osma fue movilizada para su localización y captura, adoptando las precauciones oportunas para velar por la seguridad vial y tratar que el ave no sufriera daños, resultando ser un ejemplar joven de buitre leonado (Gyps fulvus) sin daños visibles pero sin poder volar, consiguiendo su captura sobre 11,20 horas, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Posteriormente se puso en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria quienes se hicieron cargo del animal.

En la provincia de Soria durante el año 2024 el 76 por ciento de los siniestros viales fueron provocados por irrupción de animales en la vía.

La Guardia Civil ha recordado una vez más la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS.

Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil ha recomendado su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.