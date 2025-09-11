Heridos dos jóvenes en accidente vial en N-113, en Ágreda

Jueves, 11 Septiembre 2025 12:11

Dos jóvenes han resultado heridos a primera hora de la mañana en la carretera nacional N-113, a su paso por el término municipal de Ágreda.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido a las 8:41 horas varias llamadas que avisabab de la salida de vía de un turismo que ha chocado posteriormente con un árbol en el kilómetro 60 de la carretera N-113, en Ágreda, a consecuencia de la cual han resultado heridas dos personas, quienes se encontraban heridas y atrapadas en el vehículo.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Soria, a los Bomberos de Ágreda de la Diputación de Soria y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Ägreda.

Han solicitado, además, colaboración del servicio de emergencias sanitarias de Aragón, que envía por su parte un helicóptero.

En el lugar, los organismos de emergencias han antendido a ambos heridos, dos varones de 25 y 24 años, a quienes se ha trasladado más tarde al hospital Miguel Servet de Zaragoza en helicóptero de Aragón -el varón de 25 años- y en la UVI móvil de Emergencias Sanitarias - Sacyl -el varón de 24 años- al hospital de Soria.