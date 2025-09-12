Bomberos de Diputación sofocan incendio de vehículo en Morón de Almazán

Viernes, 12 Septiembre 2025 13:10

Bomberos de la Diputación del parque de Almazán se han movilizado ayer por el incendio de un vehículo en la carretera CL 116, a la altura de Morón de Almazán.

A la llegada de los efectivos, la mitad del vehículo se encontraba ardiendo, comenzando a afectar a la otra mitad del mismo, según ha informado hoy el gabinete de prensa de la Diputación.

Se consiguió extinguirlo a los pocos minutos.

No hay que lamentar daños personales, solo materiales.

Tampoco se ve afectada la vegetación colindante.

Se desplazaron al punto, tres bomberos profesionales con un Bomba Rural Pesada (BRP) y un Bomba Forestal Pesada (BFP), también estuvieron presentes miembros de la Guardia Civil controlando el tráfico y haciendo las labores pertinentes del suceso.

La entrada del aviso llegó a las 19:35 horas, y el fuego fue extinguido a las 20:15 horas.

Los bomberos de la Diputación colaboraron en la retirada del vehículo junto con el personal de asistencia en carretera.