Dos heridos en accidente de tráfico en A-2, en Arcos de Jalón

Lunes, 15 Septiembre 2025 12:57

Dos personas han resultado heridas tras sufrir un accidente en la autovía de Aragón (A-2) a su paso por el término municipal de Arcos de Jalón, en sentido Zaragoza.

El aviso ha llegado al 1-1-2 Emergencias a las 12:01 horas, alertando de una colisión entre un turismo y un camión, que tras el impacto ha volcado, en el punto kilométrico 166 de la A-2, en Arcos de Jalón, sentido Zaragoza.

Según han indicado los alertantes, al menos dos personas, los ocupantes del turismo, han resultado heridas y se encontraban atrapadas en el interior del vehículo.

Se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos de la Diputación de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado un helicóptero medicalizado, una ambulancia soporte vital básico, un equipo médico de Arcos de Jalón y también ha acudido una ambulancia de Castilla la Mancha.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar.