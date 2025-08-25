Varón herido al sufrir accidente con parapente en Tierras Altas

Lunes, 25 Agosto 2025 13:20

Un hombre de 30 años ha resultado herido esta mañana en una zona de monte de la Cuesta, en Tierras Altas, tras sufrir un accidente cuando practicaba parapente.

A las 11:36 horas se ha informado al 1-1-2 Emergencias de un accidente de parapente en una zona de monte situada en La Cuesta, en Villar del Río, donde, ha resultado herido el parapentista, un varón de 30 años, que está policontusionado.

Se ha informado al Centro Coordinador de Emergencias, que ha movilizado el helicóptero de rescate, a los bomberos de la Diputación de Soria, que se han desplazado a la zona, a la Guardia Civil (COS) de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Finalmente, han accedido a la zona sanitarios que junto con los bomberos y la Guardia Civil han estabilizado e inmovilizado al herido y lo han evacuado hasta la ambulancia que se ha encargado de trasladarle al hospital Santa Bárbara de Soria.

Se ha anulado el helicóotero de rescate.