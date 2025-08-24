Un fallecido y un herido grave en choque de furgoneta contra árbol en pueblo burgalés

Domingo, 24 Agosto 2025 14:36

Un fallecido y un herido grave es el balance de la colisión de una furgoneta contra un árbol a la entrada del pueblo burgalés de Susinos del Páramo.

Una llamada a las nueve y cuarto de la mañana de este domingo ha avisado a la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León del accidente de una furgoneta en la carretera BU-V-6063, a la entrada de Susinos del Páramo (Burgos).

Los alertantes han explicado que la furgoneta se ha salido de la vía y ha chocado con un árbol, y ha quedado partida.

Y han solicitado asistencia para dos personas heridas de gravedad, uno de ellos atrapado.

El centro de emergencias 1-1-2 ha avisado aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Burgos, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha envidado un helicóptero medicalizado, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Vllladiego.

El personal sanitario ha confirmado en el lugar el fallecimiento de un varón, y ha trasladado a una mujer en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos.