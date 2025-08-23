Fallece un ciclista tras caída en segunda etapa de la Vuelta a la Ribera

Sábado, 23 Agosto 2025 16:32

La novena edición de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero se ha teñido de luto tras el fallecimiento de uno de los corredores que la disputaban tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa.

La organización de la prueba ha transmitido en un comunicado sus más sinceras condolencias a familiares y allegados.

Varios ciclistas que participaban en la Vuelta Ciclista junior a la Ribera del Duero han sido trasladados al hospital Santa Bárbara de Soria, tras sufrir una caída en el descenso de “El Alto”, entre Navaleno y Duruelo de la Sierra.

“Caída importante tras el cruce con la N-234 entrando a El Amogable. Neutralizada la carrera por la ausencia de ambulancias”, ha señalado la organización de la prueba ciclista en su perfil de X.

Los ciclistas heridos han sido evacuados al hospital Santa Bárbara de Soria tras sufrir un accidente, al parecer debido a la gravilla existente en la calzada, cuando descendían el alto de montaña “Cabeza Alta”, en la carretera que une Navaleno y Duiruelo de la Sierra.

El accidente ha precisado de los servicios de atención médica, dado que uno de los ciclistas estaba inconsciente y en parada cardiaca, según fuentes cercanas a los servicios de la Vuelta ciclista, que ha recogido “Tu Voz de Pinares”.

Los corredores habían partido a las diez y media de la mañana de Langa de Duero en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista Junior Ribera de Duero, y tras el recorrido de 117,8 kilómetros, tenía prevista la llegada a La Laguna Negra de Urbión, tras recorrer varias carreteras locales de la comarca pinariega.

En esta Vuelta, que cumple su octava edición, participan 29 equipos de todo el mundo, incluyendo escuadras procedentes de Bélgica, Francia, Portugal, Canadá, Estados Unidos, Suecia, Inglaterra, Países Bajos y Colombia.