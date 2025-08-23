Sábado, 23 Agosto 2025
Soria | Sucesos

Dos heridos tras volcar vehiculo en carretera local de Adradas

Dos personas han tenido que ser trasladadas esta madrugada al hospital Santa Bárbara de Soria, tras sufrir un accidente de tráfico en una carretera local en Adradas.

El accidente ha consistido en el vuelco del turismo en el que viabajan por la carretera local SO-P-3002, a las 5 horas de la madrugada.

Las dos personas han necesitado asistencia sanitaria.

Una de las personas se encontraba atrapada en el vehículo.

El 1-1-2 Emergencias ha avisado a bomberos de Almazán, Guardia Civil de Tráfico y Sacyl, que ha trasladado a los dos heridos hasta el hospital Santa Bárbara de Soria.

