Detenidos dos hombres a los que se investiga por intentar robar en ocho domicilios de Soria

Viernes, 22 Agosto 2025 15:02

La Policía Nacional ha detenido en Soria en la madrugada del pasado jueves a dos hombres que procedían de Madrid, por intentar robar en ocho domicilios de la capital, mediante el sistema de apertura conocido como “bumping”.

La Policía fue avisada por vecinos de la zona que comunicaron haber visto a un individuo en actitud sospechosa.

Rápidamente los agentes se trasladaron al lugar de los hechos comprobando que un total de ocho viviendas habían sido “marcadas” con testigos de plástico trasparente en forma de cuña.

Este tipo de testigos, de pequeño tamaño, se colocan entre la puerta y el marco para comprobar si hay actividad en el interior, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Se estableció un dispositivo policial de seguridad con el objetivo de localizar a ese individuo.

Horas después encontraban a una persona, cuyas características coincidían plenamente con las del individuo sospechoso, cuando, en compañía de otro varón, pretendía montarse en un vehículo.

Los agentes identificaron a estas personas.

A uno de ellos le encontraron en su cartera una cuña de plástico como las que estaban puestas en las puertas de las viviendas reseñadas.

Además, los policías registraron el vehículo encontrando herramientas destinadas a realizar este tipo de robos como: una llave bumping, dos llaves decodificadoras, un imán de gran potencia y una herramienta tipo “pata de cabra”; así como siete de guantes.

Por todo ello los funcionarios policiales procedieron a la detención de estos dos hombres a los que se investiga como presuntos del intento de robo en las ocho viviendas previamente marcadas.

Además de la herramienta reseñada, se intervino dinero de curso legal búlgaro, británico, 360 Euros y el vehículo en el que pretendían meterse.

La Policía trabaja con la hipótesis de que los detenidos forman parte de un grupo itinerante que habría llegado desde Madrid. Estas personas, generalmente de madrugada, marcan los domicilios que pretenden violentar mediante testigos de plástico que introducen entre la hoja y el marco de la puerta para ver si hay moradores en su interior. Cuando vuelven al lugar revisan los pisos señalados y comprueban en cuales no habría personas para acceder a ellos utilizando el tipo de herramientas intervenidas para sustraer generalmente joyas y dinero.

Finalmente, al término de las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales que decretaron su ingreso en prisión.

Una vez más desde la Comisaría Provincial de Soria, se pretende destacar la importancia de la Colaboración Ciudadana a la hora de la prevención de este tipo de delitos, recordando a la ciudadanía que, al igual que ha ocurrido en esta ocasión, si se observa a personas extrañas o en actitud vigilante en el portal o merodeando por la calle; si se escucha ruidos en viviendas desocupadas o ante cualquier síntoma que te haga presumir la comisión de un hecho delictivo en tu vivienda o en la de tus vecinos, see pongan en contacto con la Policía llamando al 091.