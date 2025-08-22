Fallece hombre tras tiroteo en Ávila

Viernes, 22 Agosto 2025 07:20

Un hombre de 51 años ha fallecido ayer tarde en Ávila, tras un tiroteo en el sur de la capital abulense.

Varias llamadas atendidas en el Centro de Emergencias Castilla y León 112 a las 18.44 horas han alertado de un tiroteo en la calle Maestro Piquero, en Ávila.

Los alertantes han indicado que había dos personas heridas por arma de fuego, un varón inconsciente y otro herido en una pierna.

Han explicado, también, que a ambos heridos se los están llevando del lugar en coches particulares.

La sala de operaciones del 112 ha avisado del incidente a Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil. Además, se ha avisado a la Guardia Civil.

Posteriormente, se han recibido llamadas desde el centro de salud del Paseo de la Estación, donde ha llegado uno de los heridos, un varón de 51 años, y donde se ha confirmado su fallecimiento.