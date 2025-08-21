Detenido por amenazas graves en Soria con un cuchillo de grandes dimensiones

Jueves, 21 Agosto 2025 14:02

Fruto de la colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local de Soria se ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves contra una persona en el centro de la capital y de atentado contra agente de la autoridad.

Los hechos sucedieron en la tarde del pasado domingo, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Al parecer, un hombre entró en un establecimiento comercial del centro de Soria, donde comenzó a molestar a empleados y clientes.

El responsable del local lo echó del establecimiento.

Una vez en la calle el individuo comenzó a proferir amenazas de muerte contra esa persona a la vez que dirigía su mano a la espalda donde portaba un cuchillo de grandes dimensiones.

La víctima se introdujo en la tienda cerrando la puerta con llave y llamando a la policía.

El autor de las amenazas al percatarse de la llamada salió huyendo.

Los servicios policiales llegaron rápidamente al lugar de los hechos y tras informarse de lo sucedido procedieron a la búsqueda del autor que fue localizado en una calle cercana. Los agentes cachearon a esta persona localizando el cuchillo en la zona de la espalda, por lo que procedieron a su detención.

En ese momento aumento la agresividad del arrestado que causó lesiones a tres policías.

Finalmente, se intervino el cuchillo cuya longitud de hoja era de unos 21 centímetros y el presunto autor de los hechos fue trasladado a dependencias policiales.

Así mismo se investiga a esta persona como presunto autor de otras amenazas ocurridas unas horas antes, también en vía pública, cuando se dirigió a un hombre vertiendo comentarios intimidatorios a la vez que le mostraba un cuchillo de gran tamaño