La Policía investiga los robos cometidos en viviendas de Soria

Miércoles, 20 Agosto 2025 14:05

La Policía Nacional está investigando los robos en vivienda ocurridos el pasado fin de semana en Soria.

En los últimos días se han interpuesto varias denuncias en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional por robos en interior de domicilios, según ha confirmado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

La forma de acceso a las viviendas o “modus operandi” que utilizan los autores de los robos es el sistema “bumping”, método que no ocasiona daños a las cerraduras (las víctimas entran en sus casas sin notar ningún problema en la cerradura), no provoca ruidos y es muy rápido.

Una vez en el interior del piso suelen sustraer joyas y dinero en efectivo.

Los agentes policiales después de comprobar los hechos y tras realizar las pertinentes inspecciones oculares, continúan sus investigaciones para identificar a los autores de los robos.

Aunque todas las líneas de investigación están abiertas, la forma de actuar de los autores hace pensar a la Policía que estos robos son realizados por grupos especializados en este tipo de hechos e itinerantes, que se desplazan a esta capital, cometen el hecho delictivo y en muy poco tiempo abandonan la localidad por vías de fácil acceso.

En algunas ocasiones estos grupos, antes de realizar los robos, marcan las viviendas con hilos de silicona o pequeños testigos de plástico que colocan entre el marco de puerta y la propia puerta con el objetivo de verificar si hay actividad en el interior.

Si la marca permanece intacta tras varios días, los ladrones entienden que la casa está vacía y actúan.

Desde la Comisaría de Soria han apuntado una serie de consejos de seguridad que ayudaran a la ciudadanía a proteger sus viviendas:

--- Tratar de dar siempre apariencia de vivienda habitada. No desconectes el timbre de la puerta. Que una persona de confianza para que realice visitas periódicas y recoja la correspondencia del buzón. No bajes del todo las persianas, y valora programar luces para que se enciendan y apaguen automáticamente.

--Cerrar con llave puerta y ventanas. Siempre que salgas de casa, aunque sea por un instante, cierra la puerta con llave. A veces, por prisas o por descuido, nos olvidamos de echar la llave al salir de casa, lo que permite a los intrusos acceder a esta con suma facilidad

- Cuanta menos información facilitemos, mejor. Evitar hacer públicos todos nuestros planes, sobre todo a través de redes sociales.

--Revisar puertas del edificio. Los ladrones marcan sus objetivos colocando pequeñas láminas de plástico, o finos hilos de silicona/pegamento en los marcos de las puertas.

Otro aspecto fundamental, en el que inciden los funcionarios policiales, es la colaboración ciudadana, fundamental en la prevención y resolución de este tipo de hechos.

Si se observa gente extraña o en actitud vigilante en el portal o merodeando por la calle; si se escucha ruidos en viviendas desocupadas o ante cualquier síntoma que te haga presumir la comisión de un hecho delictivo en tu vivienda o en la de tus vecinos, ponte en contacto con la Policía llamando al 091.