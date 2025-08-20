Miércoles, 20 Agosto 2025
Sucesos

Soria | Sucesos

Accidente mortal en Almajano, por caida en quad

Un hombre de 43 años ha perdido la vida esta mañana, tras sufrir un accidente con el quad que conducía en Almajano.

A las 8:38 horas, el 1-.1-2 Emergencias ha recibido el aviso de un accidente en la carretera SO-P-1206 en la salida hacia Cirujales, en Almajano

El quad en el que viajaba ha sufrido una caída por un desnivel.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil (Tráfico), a bomberos de Soria y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha enviado una Uvi móvil al lugar.

En el lugar del accidente, se ha confirmado el fallecimiento de un varón de 43 años.

