Accidente mortal en Almajano, por caida en quad

Miércoles, 20 Agosto 2025 11:14

Un hombre de 43 años ha perdido la vida esta mañana, tras sufrir un accidente con el quad que conducía en Almajano.

A las 8:38 horas, el 1-.1-2 Emergencias ha recibido el aviso de un accidente en la carretera SO-P-1206 en la salida hacia Cirujales, en Almajano

El quad en el que viajaba ha sufrido una caída por un desnivel.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil (Tráfico), a bomberos de Soria y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha enviado una Uvi móvil al lugar.

En el lugar del accidente, se ha confirmado el fallecimiento de un varón de 43 años.