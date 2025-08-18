CC.OO. estima que se podría haber evitado fallecimiento de bombero forestal con planes de prevención

Lunes, 18 Agosto 2025 12:59

La secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, que ha lamentado la pérdida del chófer en el accidente sufrido en un incendio en León y ha deseado la pronta recuperación del herido, ha advertido que estas desgracias “podrían evitarse” si la Junta de Castilla y León contara con rigurosos planes de prevención y extinción de incendios.

El accidente se produjo cuando una autobomba Charlie C37 del destacamento de Soria, con el conductor y un peón a bordo, se retiraba del incendio de Espinoso de Compludo (León) para descansar.

Enciso ha señalado que este accidente “no se hubiera producido” si la Junta de Castilla y León hubiera asumido sus competencias y cumpliera los acuerdos del Diálogo Social.

Además ha repasado otras circunstancias que propician estos incendios como la “falta personal y la privatización de los servicios” lo que “nos ha llevado a este destrozo patrimonial y a la muerte de tres personas en León”.

La líder sindical ha señalado que si bien no es momento de enfrentamientos políticos, “no podemos tolerar todo el dolor que estamos viviendo con la pérdida de vidas y de un patrimonio que es el sustento de muchas familias además de un recurso propio de las distintas provincias por una nefasta gestión de la Junta de Castilla y León”.

A la espera de que los incendios sean extinguidos, Enciso ha realizado un llamamiento al Gobierno autonómico para que cumpla los acuerdos del Diálogo Social en el que CCOO “hemos apostado desde hace años por un Plan de Prevención y Extinción de Incendios acorde a las necesidades de una comunidad autónoma muy grande y con un valor medio ambiental e histórico que no podemos perder”.