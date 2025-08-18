La Delegación Territorial de la Junta en Soria traslada condolencias a familia de trabajador fallecido

Lunes, 18 Agosto 2025 12:36

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria ha trasladado hoy sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecidos en un incendio en León y que pertenecía al Servicio Tertitorial de Medio Ambiente de Soria.

Se trataba un integrante del Operativo INFOCAL que participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera.

El fallecido es un varón de 57 años, nacido en Ourense, pero con domicilio en la provincia de Soria desde hace más de tres décadas, según ha confirmado la Delegación Territorial de la Junta en Soria que ha solicitado, a petición de la familia del fallecido, que no se publique su nombre.

El trabajador de la Junta de Castilla y León (oficial de montes-conductor maquinista de autobomba), era conductor de la autobomba ubicada en Bayubas de Abajo desde julio de 2010.

El fallecido formaba parte del convoy que partió de Soria en la tarde del pasado sábado, con un total de 22 trabajadores forestales, hacia el lugar del incendio, integrándose en el Operativo INFOCAL.

En este momento se está organizando el regreso del citado convoy, que se producirá a lo largo de este lunes.

Por otro lado, el peón que resultó herido leve y trasladado al Hospital El Bierzo ha recibido el alta hospitalaria.



