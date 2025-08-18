Tres mujeres heridas, dos de ellas menores, en accidente en Alentisque

Lunes, 18 Agosto 2025 08:34

Tres mujeres, dos de ellas menores de edad, han sido trasladadas esta madrutgada al hospital Santa Bárbara de Soria, tras sufrir un accidente en el vehículo que viajaban en la carretera comarcal CL-116, a su paso por el término municipal de Alentisque.

El 1-1-2 Emergencias ha recibido varias llamadas a las 1.15 horas por un accidente en el kilómeto 69 de la CL-116, en Alentisque.

Un turismo ha tenido un accidente y al menos una menor se había golpeado, según han informado.

Emergencias ha avisado a Guardia Civil y a Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico y el centro de salud de Almazán.

Finalmente se ha atendido a tres mujeres, de 2, 8 y 35 años, que han sido trasladadas en ambulancia de soporte vital básico al hospital Santa Bárbara.