Fallece un trabajador de Soria que participaba en extinción de incendio en León

Lunes, 18 Agosto 2025 08:30

Un trabajador del operativo de la Junta de Castilla y León, procedente de Soria, ha fallecido este domingo al volcar la autobomba en la que se trasladaba para apagar el fuego en Espinosa de Compludo.

Procedente de Soria, iba acompañado en el vehículo con otro compañero que ha resultado herido leve y ha sido trasladado al hospital del Bierzo.

Este bombero se convierte en la tercera víctima mortal de los incendios en León.

La persona fallecida procedía de Soria, del convoy de Bayubas.

El Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido poco antes de las diez de la noche de etse domingo una llamada que alertaba de un accidente a la entrada de la localidad de Espinoso de Compludo (León).

Los alertantes han explicado que una autobomba se ha salido de la carretera, ha caído por un barranco y han solicitado asistencia para sus ocupantes, dos varones, uno de ellos atrapado bajo en camión.

El personal médico ha confirmado el fallecimiento del varón, de 57 años, que había quedado atrapado.

El segundo ocupante, un varón de 30 años, ha sido trasladado al Hospital del Bierzo.

La Junta de Castilla y León ha expresado su pesar por el fallecimiento de este integrante del Operativo INFOCAL que participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera.

El accidente se produjo cuando el convoy en que se integraba este vehículo se estaba retirando del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo.

Por alguna causa que se desconoce, según ha informado la Junta, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera de fuerte desarrollo.

La Junta ha trasladado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido, reconociendo su compromiso y dedicación en la lucha contra los incendios forestales y la protección del patrimonio natural de Castilla y León.

Asimismo, ha expresado su apoyo y deseos de una buena evolución al herido.

El Ejecutivo autonómico también ha querido destacar y agradecer profundamente el compromiso, la entrega y la vocación de servicio de todo el personal que forma parte del Operativo INFOCAL, así como de los equipos de apoyo que colaboran en esta ardua labor.