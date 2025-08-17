Auxiliado y evacuado un senderista en el camino que lleva al nacimiento del Duero

Domingo, 17 Agosto 2025 08:32

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León ha dirigido este sábado la operación de rescate de un varón de 59 años al que un grupo de senderista se ha encontrado en el suelo en Duruelo de la Sierra en el camino que lleva al nacimiento del Duero.

La llamada se ha recibido este sábado, 16 de agosto, a las 13:37 horas, en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León y se ha realizado de inmediato multiconferencia con el Centro Coordinador de Emergencias y con Emergencias sanitarias – Sacyl que ha indicado a los senderistas que se encontraban con la víctima las instrucciones de primeros auxilios que podían facilitarle.

Además, se ha trasladado aviso a Motonieve Urbión, a Bomberos de Soria y a Guardia Civil Cos de Soria.

Dado el estado de gravedad del senderista, el Centro Coordinador ha movilizado el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil, que ha salido hacia la zona con un equipo de rescate a bordo con dos rescatadores, uno de ellos enfermero rescatador.

También se ha acordado el punto de traspaso con Sacyl en el campo de fútbol de Covaleda y se ha facilitado al grupo de senderistas las instrucciones que deben seguir en cuanto avisten el helicóptero de rescate.

Localizado el lugar en el que se encontraba el senderista, el rescatador enfermero ha descendido a tierra mediante grúa desde el helicóptero, ha atendido y estabilizado a la víctima, se le ha colocado un triángulo de evacuación y se le ha izado al helicóptero mediante una maniobra de grúa con los rescatadores.

El helicóptero se ha dirigido al campo de fútbol de Covaleda, donde una ambulancia le traslada al Punto de Atención Continuada (PAC) de Pinares Covaleda.