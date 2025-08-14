La Guardia Civil detiene a dos personas e investiga a otra por los incendios en Castilla y León

Jueves, 14 Agosto 2025 16:17

El SEPRONA de la Comandancia de Zamora ha detenido hoy a un varión como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia en el que se vieron afectadas unas 4.000 hectáreas en las localidades de Puercas de Aliste- Gallegos del Rio, donde se inició y que afectó a las localidades de Ferreruela de Tabara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste, Valer, Bercianos de Aliste y Sesnandez de Tábara.

En relación con el incendio en la localidad de Filiel-Lucillo (León) en el que se vieron afectadas 2 hectáreas, el equipo ROCA de la Comandancia de la Guardia Civil de León, ayer día 13, procedió a la investigación de un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

El pasado día 12 el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, detuvo a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado que arrasó un total

de 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila).

Guardia Civil continúa colaborando activamente con los dispositivos de extinción de los incendios activos en Castilla y León, evacuaciones, traslado y realojo de las poblaciones afectadas, en los que participan diariamente unos 400 efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, SEPRONA, GRS y Tráfico entre otras.

Así mismo, se continúa con las gestiones e investigaciones de todos los incendios forestales, con el fin de recabar indicios e informaciones necesarias para el esclarecimiento de las causas de los mismos, e identificar a los posibles autores.

A lo largo del año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha realizado 88 investigaciones motivadas por incendios forestales, lo que ha originado la instrucción de 63 diligencias penales, fruto de las cuales 22 personas fueron investigadas y 3 detenidas.

Además, durante dicho periodo se han formulado casi 90 denuncias por infracciones administrativas a la normativa de incendios forestales

La Guardia Civil ha expresado su agradecimiento a la ciudadanía por su colaboración, ya que es fundamental para el esclarecimiento de esta tipología delincuencial.