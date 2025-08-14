Motorista herido tras caída en la entrada a Soria

Jueves, 14 Agosto 2025 15:43

Un motorista ha resultado herido a primera hora de esta tarde en Soria tras sufrir una caída en la rotonda del Caballo Blanco.

El accidente se ha registrado a las 13:55 horas, según ha informado 112 Emergencias.

Un varón de unos 45 años, que conducía la motocicleta, se ha caído en la entrada a Soria, y se ha quejado de tener molestías en el brazo.

Se ha avisado a la Policía Lcoal de Soria, a Tráfico y a SacyL.

Por otra parte, a las 13:44 horas, se ha registrado un incendio en la cubierta de una vivienda situada en la calle Real, en Navalcaballo.

No ha habido personas afectadas.

Se ha avisado a la Guardia Civil y a Bomberos de Soria.