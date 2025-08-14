Motorista herido tras caída en la entrada a Soria
Un motorista ha resultado herido a primera hora de esta tarde en Soria tras sufrir una caída en la rotonda del Caballo Blanco.
El accidente se ha registrado a las 13:55 horas, según ha informado 112 Emergencias.
Un varón de unos 45 años, que conducía la motocicleta, se ha caído en la entrada a Soria, y se ha quejado de tener molestías en el brazo.
Se ha avisado a la Policía Lcoal de Soria, a Tráfico y a SacyL.
Por otra parte, a las 13:44 horas, se ha registrado un incendio en la cubierta de una vivienda situada en la calle Real, en Navalcaballo.
No ha habido personas afectadas.
Se ha avisado a la Guardia Civil y a Bomberos de Soria.