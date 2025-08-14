Dos heridos en un accidente de tráfico en A-11 en San Esteban de Gormaz

Jueves, 14 Agosto 2025 09:13

Dos personas han resultado heridas esta madrugada en un accidente de tráfico en la A-11, a su paso por San Esteban de Gormaz, tras salirse de la calzada y precipitarse al interior de una fábrica.

El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido esta madrugada, a las 5.51 horas, una llamada que informaba de la caída de un turismo desde la A-11 al interior de una fábrica situada en la N-112, en el paraje El Tablazo, en San Esteban de Gormaz.

Según ha indicado el alertante, dos personas han resultado heridas y una de ellas se encontraba atrapada e inconsciente en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos de la Diputación de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico de San Esteban de Gormaz y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a dos personas, un varón de 39 años que ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico, acompañado por el médico de San Esteban de Gormaz, al hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, y otro varón que ha sido evacuado al mismo centro asistencial en UVI móvil.