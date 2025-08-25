Grupo Herce Soria comienza pretemporada con la vista en volver a ser protagonista

Lunes, 25 Agosto 2025 18:30

Grupo Herce Soria, el equipo de Soria en máxima categoría del voleibol español, ha comenzado esta jornada sus entrenamientos de pretemporada, con la vista puesta en llegar a punto para encarar una temporada en la que quiere volver a ser protagonista, por cuarta temporada consecutiva.

El entrenador Alberto Toribio ha señalado que siempre comienzan las pretemporadas “ilusionados” y en campaña, no iba a ser menos, “porque la plantilla da para ello”.

“Hay que ilusionarse y pensar que podemos hacer grandes cosas”, ha recalcado.

Si el año pasado, el equipo se renovó en sus jugadores más jóvenes y con potencial, este año lo han hecho en los jugadores que más responsabilidad tenían en cancha.

Toribio ha reconocido que está satisfecho con el relevo de Pelegrín Vargas, por el sueco Víctor,

Con el equipo soriano, realizarán la pretemporada cinco jóvenes talentos: dos de la concentración permanente de Palencia y tres del segundo equipo de Río Duero.

Victor y Omar Hoyos no estarán en los primeros días de pretemporada. El sueco se incorporará la próxima semana y Omar Hoyos lo hará a mediados de septiembre, porque tiene que disputar antes la Copa Panamericana.

En cuanto a cómo se presenta la nueva temporada en Superliga, Toribio ha asegurado que la competición española sigue mejorando, con equipos que se refuerzan cada campaña mejor y con presupuestos más altos.

“Nosotros, los dos primeros años en los que llegue a Soria, éramos los primeros en empezar, y ahora la gente empieza muy pronto. Quiere decir que las estructuras profesionales cada vez son más sólidas. Nos esperan equipos complicados”, ha avanzado.

Toribio ha señalado que el retraso en el inicio de la competición, hasta mediados de octubre, ha obligado a romper toda la planificación de partidos amistosos en pretemporada.

El entrenador ha señalado que el equipo no está de nuevo entre los cuatro primeros presupuestos de la Superliga pero buscarán de nuevo ser uno de los protagonistas de la competición.

“Vamos a luchar por mantenernos en ese escalón que nos hemos ganado en las últimas tres temporadas. Siendo conscientes de la dificultad. Es muy difícil estar por encima de presupuestos superiores al tuyo y es lo que vamos a intentar trabajar”, ha manifestado.

La pretemporada está en el aire en algunos aspectos, por el cambio de fechas en el inicio de la Superliga. El primer amistoso será el 13 de septiembre en Teruel. Para los demás amistosos todavía hay que confirmar fechas. Se jugarán entre ocho a diez partidos en pretemporada.

Grupo Herce Soria debutará en Soria frente a Unicaja Almería, que llegará en su plantilla con Pepe Villalba, que durante siete temporadas ha vestido los colores celestes.

“Será especial para todos. Él tiene que luchar por lo suyo y nosotros por lo nuestro. Somos profesionales, aunque será un ambiente diferente”, ha asegurado.

El primer partido en competición europea no llegará hasta la primera semana de enero,

“Somos de los dieciséis mejores equipos de Europa sin empezar a jugar. Por un lado, gracias a un sorteo que te da una carambola y nos toca, y por otro lado, porque en primer ronda, ya no entrabamos por ranking”, ha resaltado.

Toribio ha confiado en que el pabellón de Los Pajaritos esté preparado para su utilización la próxima semana, tras las obras de climatización que llevan meses realizándose.