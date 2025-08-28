Jueves, 28 Agosto 2025
El Sporting Santo Domingo inicia sus jornadas de puertas abiertas

El Sporting Santo Domingo comienza la temporada 2025/2026 ofertando varias jornadas de puertas abiertas para todas las categorías femeninas en las que el club dispone de equipos.

A partir de la próxima semana las niñas interesadas podrán acudir a los entrenamientos de puertas abiertas según su categoría. Todas las interesadas en probar el voleibol con el club podrán asistir a los entrenamientos que se desarrollarán en el Polideportivo de Camaretas.

Los horarios por categoría son los siguientes:

CATEGORÍA

NACIDAS EN

FECHA

HORA

ESCUELA DE VOLEY

2017, 2018 y 2019

Lunes 1

Miércoles 3 y 10

Viernes 12

Martes 16*

19:00-20:00

19:00-20:00

19:00-20:00

18:00-19:00

BENJAMÍN FEMENINO

2016 y 2017

Lunes 1

Miércoles 3 y 10

Viernes 12

Martes 16*

19:00-20:00

19:00-20:00

19:00-20:00

18:00-19:00

ALEVÍN FEMENINO

2014 y 2015

Lunes 1

Miércoles 3 y 10

Viernes 12

Martes 16*

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

18:00-19:00

INFANTIL FEMENINO

2012 y 2013

Martes 2 y 9

Jueves 4

17:00-18:30

CADETE FEMENINO

2010 y 2011

Martes 2 y 9

Jueves 4

18:30-20:00

JUVENIL FEMENINO

2008 y 2009

Martes 2 y 9

Jueves 4

18:30-20:00

Los entrenamientos programados para el día 16 de septiembre forman parte de la Semana Deportiva de Camaretas.

Una vez finalizado este periodo, habrá reunión informativa donde se podrán resolver todas las dudas y se dará comienzo a los entrenamientos regulares. No es necesaria inscripción previa, solo acudir a probar y disfrutar del voleibol.

