El Sporting Santo Domingo inicia sus jornadas de puertas abiertas
El Sporting Santo Domingo comienza la temporada 2025/2026 ofertando varias jornadas de puertas abiertas para todas las categorías femeninas en las que el club dispone de equipos.
A partir de la próxima semana las niñas interesadas podrán acudir a los entrenamientos de puertas abiertas según su categoría. Todas las interesadas en probar el voleibol con el club podrán asistir a los entrenamientos que se desarrollarán en el Polideportivo de Camaretas.
Los horarios por categoría son los siguientes:
|
CATEGORÍA
|
NACIDAS EN
|
FECHA
|
HORA
|
ESCUELA DE VOLEY
|
2017, 2018 y 2019
|
Lunes 1
Miércoles 3 y 10
Viernes 12
Martes 16*
|
19:00-20:00
19:00-20:00
19:00-20:00
18:00-19:00
|
BENJAMÍN FEMENINO
|
2016 y 2017
|
Lunes 1
Miércoles 3 y 10
Viernes 12
Martes 16*
|
19:00-20:00
19:00-20:00
19:00-20:00
18:00-19:00
|
ALEVÍN FEMENINO
|
2014 y 2015
|
Lunes 1
Miércoles 3 y 10
Viernes 12
Martes 16*
|
17:30-19:00
17:30-19:00
17:30-19:00
18:00-19:00
|
INFANTIL FEMENINO
|
2012 y 2013
|
Martes 2 y 9
Jueves 4
|
17:00-18:30
|
CADETE FEMENINO
|
2010 y 2011
|
Martes 2 y 9
Jueves 4
|
18:30-20:00
|
JUVENIL FEMENINO
|
2008 y 2009
|
Martes 2 y 9
Jueves 4
|
18:30-20:00
Los entrenamientos programados para el día 16 de septiembre forman parte de la Semana Deportiva de Camaretas.
Una vez finalizado este periodo, habrá reunión informativa donde se podrán resolver todas las dudas y se dará comienzo a los entrenamientos regulares. No es necesaria inscripción previa, solo acudir a probar y disfrutar del voleibol.