El Sporting Santo Domingo inicia sus jornadas de puertas abiertas

Jueves, 28 Agosto 2025 13:31

El Sporting Santo Domingo comienza la temporada 2025/2026 ofertando varias jornadas de puertas abiertas para todas las categorías femeninas en las que el club dispone de equipos.

A partir de la próxima semana las niñas interesadas podrán acudir a los entrenamientos de puertas abiertas según su categoría. Todas las interesadas en probar el voleibol con el club podrán asistir a los entrenamientos que se desarrollarán en el Polideportivo de Camaretas.

Los horarios por categoría son los siguientes:

CATEGORÍA NACIDAS EN FECHA HORA ESCUELA DE VOLEY 2017, 2018 y 2019 Lunes 1 Miércoles 3 y 10 Viernes 12 Martes 16* 19:00-20:00 19:00-20:00 19:00-20:00 18:00-19:00 BENJAMÍN FEMENINO 2016 y 2017 Lunes 1 Miércoles 3 y 10 Viernes 12 Martes 16* 19:00-20:00 19:00-20:00 19:00-20:00 18:00-19:00 ALEVÍN FEMENINO 2014 y 2015 Lunes 1 Miércoles 3 y 10 Viernes 12 Martes 16* 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 18:00-19:00 INFANTIL FEMENINO 2012 y 2013 Martes 2 y 9 Jueves 4 17:00-18:30 CADETE FEMENINO 2010 y 2011 Martes 2 y 9 Jueves 4 18:30-20:00 JUVENIL FEMENINO 2008 y 2009 Martes 2 y 9 Jueves 4 18:30-20:00

Los entrenamientos programados para el día 16 de septiembre forman parte de la Semana Deportiva de Camaretas.

Una vez finalizado este periodo, habrá reunión informativa donde se podrán resolver todas las dudas y se dará comienzo a los entrenamientos regulares. No es necesaria inscripción previa, solo acudir a probar y disfrutar del voleibol.