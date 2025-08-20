El sueco Viktor Lindberg completa la plantilla de Grupo Herce Soria

Miércoles, 20 Agosto 2025 11:45

Grupo Herce Soria ha dado por cerrada la plantilla para la próxima temporada con la llegada del jugador sueco Viktor Lindberg en la demarcación de atacante-receptor, tras la cancelación de su contrato del puertorriqueño Pelegrín Vargas.

Se trata de un jugador de 1,91 metros de altura y 29 años de edad, que cuenta con gran experiencia internacional, tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes.

Además de su aportación en recepción, es un jugador con un importante talento anotador y gran capacidad de saque, según ha resaltado el club soriano.

Lindberg llegará a Soria después de haber logrado en el mes de julio la CEV European Silver League con Suecia.

Un título de prestigio que además le permitirá jugar el próximo curso en la Golden League.

La participación del nuevo jugador celeste en el torneo acredita el gran momento de juego y madurez que atraviesa, no obstante, sería nombrado el MVP de la final ante Hungría después de sumar 17 puntos. Sin duda, es un efectivo de gran talento finalizador.

Otro de los puntos fuertes del nuevo jugador celeste es su potencial de saque, algo que unido al talento de otros jugadores del equipo en esta faceta, pueden hacer que los sorianos sean un equipo temible en la línea del servicio.

De hecho, a lo largo de su trayectoria en Suecia, Lindberg ha sido nombrado en varias ocasiones mejor jugador y mejor sacador.

Además de su faceta internacional con su selección, Lindberg cuenta con experiencia en la liga finlandesa, donde militó en el Raision Loimu en la 2018-2019.

Un año después aterrizaría en la poderosa liga alemana, jugando en primer lugar en el SVG Lüneburg y posteriormente en el United Volleys Frankfurt.

Tras su regreso a su país, pasaría por el Vingåkers Volleybollklubb en la 2022-2023, para recalar, un año después, en su último club, el Floby VK, con quien el curso pasado ganó Liga y Copa de Suecia.