Pelegrín Vargas y Grupo Herce Soria acuerdan la rescisión de contrato

Martes, 19 Agosto 2025 08:20

A pesar del esfuerzo realizado por ambas partes para que Pelegrín Vargas volviera a vestir los colores de Grupo Herce Soria, motivos personales del receptor han impedido que el jugador volviera a España.

Las excelentes relaciones entre ambas partes, según ha resaltado el club en un comunciado, han propiciado que, cuando el jugador solicitó al club la liberación del contrato por motivos personales para quedarse en su país, Grupo Herce Soria buscara un acuerdo amistoso con el club Nuevos Caribes de Puerto Rico, en el que militará finalmente.

Desde su marcha, Vargas siempre ha mostrado su afecto por el club y por Soria, siguiendo desde la distancia el buen hacer del conjunto celeste.

De hecho, el cariño mutuo propiciaba que el atacante-receptor y Grupo Herce Soria hicieran un gran esfuerzo para reeditar su llegada a Los Pajaritos, algo que, de momento, no podrá cristalizar.

En los próximos días, el club anunciará quién ocupará la posición que deja vacante en cancha.

Además, Grupo Herce Soria ha transmitido sus mejores deseos para Vargas, tanto en lo profesional como en lo personal.