Río Duero Soria debutará en liga regular frente al Almería

Viernes, 15 Agosto 2025 14:21

Río Duero Soria ha conoce el calendario de la liga regular de División de Honor masculina para la próxima temporada 2025-26. El equipo soriano comenzará a escribir una nueva historia en el pabellón de Los Pajaritos.

Los 12 conjuntos participantes en la máxima categoría del voleibol nacional son: CV Guaguas, Grupo Herce Soria, Conqueridor Valencia, Conectabalear CV Manacor, Pamesa Teruel Vb, Unicaja Costa de Almería, CV Melilla, Cisneros Alter Tenerife, Grupo Rafael Afonso San Roque, Instercap Asisa Tarragona y los recién ascendidos UC3M Voleibol Leganés y Servigroup Playas de Benidorm.

La temporada oficial comenzará el próximo 25 de octubre. El equipo soriano recibirá este fin de semana en el pabellón de Los Pajaritos al Almería.

El primer gran hito de la temporada se alcanzará el 20 de diciembre, cuando se complete la primera vuelta y se conocerá el nombre de los ocho participantes en la Copa de SM el Rey, que se disputará del 26 de febrero al 1 de marzo en el Pabellón Fuente de San Luis de Valencia.

Consulta los distintos enfrentamientos y las fechas correspondientes, a falta de conocer los horarios definitivos: https://www.rfevb.com/calendario-superliga-masculina-2025-26