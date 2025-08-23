Podemos llevará a la Junta ante la Fiscalía por su gestión "temeraria" de los incendios

Sábado, 23 Agosto 2025 17:38

Podemos Castilla y León ha avanzado que llevará a la Junta de Castilla y León ante la Fiscalía por lo que ha calificado como gestión "temeraria" de los incendios.

El partido morado ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía contra la “gestión temeraria” en materia de incendios que ha llevado a cabo el Gobierno de la Junta de Castilla y León.

La denuncia recogerá una serie de actuaciones sistemáticas del Gobierno de Mañueco que han agravado los riesgos de incendios y sus devastadores efectos.

Entre los hechos presuntamente delictivos que la formación morada pondrá en conocimiento de la Fiscalía destacan el “irregular entramado” de las privatizaciones en materia de prevención y extinción de incendios forestales y sus consecuencias precarizadoras, el retraso consciente en adoptar instrumentos normativos o las actuaciones y omisiones que acompañaron a la reciente crisis en relación con la calidad del aire.

Podemos Castilla y León ha recordado que el Procurador del Común, en una actuación de oficio comunicada en 2020, instó al Gobierno de Mañueco a que “se inicien a la mayor brevedad posible los trámites necesarios para revisar el contenido del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (…) con el fin de adaptar su contenido a la normativa estatal”, como ya habían hecho varias comunidades autónomas. Sin embargo, la Junta de Castilla y León se retrasó casi cinco años desde el requerimiento del Procurador del Común, hasta que aprobó el Decreto 6/2025, de 27 de marzo (Plan INFOCAL). T

odo ello ha provocado nuevas demoras en el desarrollo e implementación de las medidas protectoras.

Miguel Ángel Llamas, coordinador de Podemos Castilla y León, “vamos a ser contundentes ante las irregularidades en la gestión del Gobierno de Mañueco en materia de prevención y extinción de incendios. Hay víctimas mortales, heridos y daños ambientales y culturales incalculables. La gestión temeraria del Partido Popular en Castilla y León debe tener consecuencias y nuestro papel como oposición responsable es ser firmes y rigurosos”.