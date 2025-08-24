La Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero rinde homenaje al corredor fallecido

Domingo, 24 Agosto 2025 13:50

La Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero, que fue suspendida en la jornada de ayer sábado, ha rendido homenaje en la mañana de este domingo a Iván Meléndez Luque, el corredor del Tenerife Cabberty fallecido mientras disputaba la segunda etapa de la ronda ribereña en tierras sorianas.

Cientos de personas, entre ellas los propios integrantes del pelotón de esta novena edición, una amplia representación del colectivo ciclista, integrantes del nutrido dispositivo de seguridad que ha trabajado durante toda la cita, autoridades y muchos ciudadanos a título particular, se han dado cita en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero (Burgos) para darle un último adiós y trasladar su cariño a la familia y amigos del deportista.

En una ubicación especialmente significativa, ya que allí estaba previsto que concluyera este mediodía la Vuelta, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Belén Esteban, ha dirigido unas palabras a todos los presentes agradeciendo su asistencia y destacando que el ciclismo ha mostrado su cara más cruel.

“Hoy nos duele la ausencia de Iván y queremos reunirnos en su memoria”, ha subrayado, señalando que a partir de ahora cada vuelta de rueda, cada meta y cada aplauso de la afición serán un callado homenaje al deportista.

Un minuto de silencio y un emotivo aplauso han puesto término al acto.