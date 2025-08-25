IU pide auditoría sobre contratos con empresas para la prevención y extinción de incendios

Las denuncias a la Junta de Castilla y León por su gestión de los incendios, impulsadas por el movimiento ecologista y sindical, han despertado una oleada de reacciones. Izquierda Unida ha respaldado la iniciativa solicitando al Ministerio de Trabajo su rápida tramitación,

La organización ha pedido, además, una auditoría sobre las condiciones en que desempeñan su función las treinta y cinco empresas privadas con concesiones con la Junta para la prevención y extinción de incendios.

Izquierda Unida se ha sumado a las denuncias a la Junta por descoordinación en las operaciones para la extinción de los incendios que han asolado varias provincias de Castilla y León en las últimas semanas.

Varios sindicatos se han querellado ante la inspección de trabajo por supuestos incumplimientos en las condiciones sociolaborales de los bomberos forestales.

Han señalado turnos de veinte horas, falta de descansos, contratos sin experiencia o escasez de equipos, protección y avituallamiento.

“Una de las brigadas llevaba un botellín pequeño de agua y medio bocadillo para todo el día, con trabajadores deshidratados y con calambres por el sobresfuerzo realizado en las tareas de extinción”, señalaba UGT, como ejemplo, en su reclamación.

Ecologistas en Acción se ha fijado en el caso del helicóptero de Villaeles de Valdavia, en la Montaña Palentina, que tuvo que ser sustituido por el de Medina de Pomar debido su inoperatividad

IU registrará un escrito al Ministerio de Trabajo para solicitar que estas denuncias sean inspeccionadas con la mayor agilidad posible y que se supervisen todas las anomalías detectadas por el movimiento sindical y ecologista.

La organización instará, además, a la realización de una auditoría por parte de la Junta de Castilla y León de sus contratos en vigor para la prención y extinción de incendios.

“Es responsabilidad de la Junta la supervisión de que tanto los helicópteros y motobombas como el personal contratado por estas empresas cumple con lo establecido en los contratos por los que ingresan millones de euros anuales”, ha señalado Juan Gascón, coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León

. Tanto Mañueco como las treinta y cinco empresas niegan los problemas que, según la organización, se han hecho evidentes estos días en materia de seguridad, avituallamiento, descanso y coordinación.

Izquierda Unida solicitará la fiscalización de los contratos con empresas como TAHER, Estudios y Trabajos Forestales, Oficina técnica de montes, IGM y UTE. Las concesiones otorgadas oscilan entre uno y siete millones de euros.

“No puede ser que la única fiscalización al cumplimiento de los contratos sean preguntas a gerentes de las empresas”, ha denunciado Gascón, “lo pertinente para una administración autonómica son consultas a los sindicatos, requerimientos de información, cruce de datos con la Seguridad Social y visitas in situ para garantizar que las empresas privadas están cumpliendo los pliegos”

Frente a los millones de euros dedicados a la privatización del servicio de prevención y extinción de incendios por parte de la Consejería de Medio Ambiente, IU propondrá a las Cortes de Castilla y León un operativo 100% público, permanente, dotado de recursos y con personal en condiciones dignas.

“Solo así podremos proteger nuestros montes, nuestra biodiversidad y a nuestros pueblos, que hoy se sienten desamparados por la Junta de Castilla y León”, ha resumido Gascón.