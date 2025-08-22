Los autónomos afectados por los incendios ya pueden solicitar las ayudas de la Junta

Viernes, 22 Agosto 2025 14:12

Los autónomos afectados por los incendios ya pueden solicitar las ayudas de 5.500 euros de la Junta de Castilla y León ya que se ha publicado esta mañana el trámite para la solicitud de las ayudas directas para autónomos y pymes afectados por los incendios forestales.

Se trata de una ayuda que busca reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y empresas y de esta manera proteger el tejido productivo y que se recupere lo antes posible la actividad económica en las zonas afectadas.

La cuantía de estas ayudas es de 5.500 euros.

El trámite está ya disponible en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

“Los solicitantes deberán acreditar que desarrollaban la actividad económica en una de las localidades afectadas”, ha destacado la presidenta de ATA Castilla y León.

ATA ha dispuesto la línea de teléfono gratuita: 900101816 para asesorar a todos los autónomos que así lo soliciten.

También ha resumido en esta web: https://ata.es/noticias/solicitamos-ayudas-inmediatas-para-los-autonomos-afectados-por-los-incendios/ todas las ayudas que se van publicando en todas las administraciones y regiones afectadas.

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León ha trasladado además su más sentido pésame a las familias de las personas fallecidas en los incendios.

“Son pérdidas irreparables” ha destacado Leticia Mingueza, presidenta de ATA Castilla y León.

“Todo nuestro apoyo a los familiares de los fallecidos”, ha reiterado.

Desde ATA se ha asegurado que seguirán pidiendo al Gobierno central apoyo a los autónomos afectados y está solicitando ayudas directas de 12.000 euros para los autónomos sin trabajadores, de 18.000 euros para los autónomos con 1 o 2 empleados a su cargo, que se incrementen estas ayudas en 6.000 euros adicionales si el negocio se encuentra en siniestro total.

También es importante que se habilite la prestación extraordinaria por cese de actividad por el motivo de los incendios para los autónomos de las zonas afectadas y que se produzca un aplazamiento de las cotizaciones e impuestos porque no podemos pedir que a las personas que están sufriendo esta situación sigan asumiendo estas obligaciones como si no hubiese ocurrido nada.