Imperiosa dimisión del presidente del Gobierno por seguridad nacional y dignidad de España

Sábado, 12 Julio 2025 08:27

Amalio de Marichalar escribe una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde detallalas múltiples razones para que presente su dimisión. Entre ellas, por encabezar el golpe de estado y el plan de destrucción de España camuflado en el debate de corrupción que nadie ha destacado suficientemente, ya que la corrupción ha venido a “ interferir “ en dichos planes.

Señor Presidente:

Su dimisión debe ser inmediata por mínima dignidad que le quede, tras su intervención del miércoles en el Congreso para el debate de la corrupción, de la OTAN y de los fondos al desarrollo de NU. La imagen que ha dado es demencial y por supuesto inadmisible no haber dado explicación alguna y creíble. Financial Times le ha retratado ayer y también The Times, con unas sentencias demoledoras para cualquiera que crea en la democracia.

Debe dimitir, porque debía haberlo hecho hace años, en la anterior y en la presente legislatura, porque acumula hechos que son imposibles de entender sin dimitir en una democracia, incluso hechos de rango que hoy llamaríamos menor, por no dar explicaciones de gestión diaria nefasta, apagón de España , trenes paralizados, absoluta descoordinación entre ministerios, aeropuertos bloqueados e infectados, sin explicacion alguna en lo ocurrido en la pandemia o con los fondos europeos, invasión ilegal de inmigrantes instigados por las mafias, cesión del Sahara y Gibraltar, en modo traición a España, sin debate parlamentario obligatorio, así como por una deuda que nos extrangula, cesta de la compra imposible, paro y falta de vivienda asfixiante y todo ello mintiendo a diario, sin dar explicaciones e imposible de sostener en democracia.

Pero es que además siendo su gobierno el más escuálido al no haber ganado las elecciones nunca, actúa como si tuviera una mayoría absolutisima donde el concepto de “ rodillo” que se aplicaba a quien solo con su partido obtenía mayorías absolutas, queda como un juego no de niños, sino de párvulos. Solo su actitud y actuación confundiendo lo que realmente le otorga o no su respaldo real es de enorme gravedad, mostrando su nulo respeto a las normas de cualquier demócrata.

Debe dimitir porque a nadie en su sano juicio puede ocurrirsele pactar con filoterroristas , golpistas y neocomunistas con los que prometió no pactar nunca, y que no podría dormir tranquilo, ni tampoco el 95 por ciento de los españoles. Sin más. Alguien que hace eso no tiene legitimidad alguna por carecer de ética y principios básicos.

Debe dimitir porque no se hace jamás lo que usted ha hecho diciendo que la ley de amnistía es inconstitucional e ilegal antes de las elecciones y tras ellas dice que las circunstancias han cambiado y hay que hacer de la necesidad virtud. Eso, simplemente Señor Presidente, no se hace y quien lo hace es además de un mentiroso compulsivo un perverso indigno sin nombre ni calificativo.

Debe dimitir porque encima de todo ello usted se ha hecho un traje a la medida con una ley corrupta para que unos golpistas se auto amnistíen y usted pueda ser también corruptamente presidente de Gobierno como dicen los informes de la Comisión Europea. Muy mal. Eso no se hace.

Debe dimitir porque usted pacta con quienes tienen sangre en sus listas electorales y el jefe de la organización es un terrorista.

Debe dimitir porque usted no tiene la mínima humanidad y muestra en cambio muchísima vileza con las víctimas del terrorismo y sus familias. Su acción supera la ignominia más abyecta.

Debe dimitir porque su acción de gobierno ha estado también centrada en dividir y enfrentar de manera perversa a los españoles rompiendo el abrazo de paz y reconciliación que nos dimos hace décadas. Imperdonable.

Debe dimitir porque con premeditación y plena complicidad está amparando y protegiendo, junto a Zapatero, a un criminal y usurpador señalado por delitos de lesa humanidad por NU, e impidiendo que el presidente González Urrutia acceda al cargo tras haber ganado masivamente las elecciones, la heroica oposición encabezada por quien es líder de la libertad María Corina Machado. Usted no respeta lo que el parlamento español y europeo han dictaminado avalando al presidente González Urrutia. Usted no tiene dignidad ni vergüenza.

Debe dimitir porque miente a diario a sus electores, a su partido - acabando con el - y a todos los españoles como si no hubiera un mañana.

Debe dimitir porque miente a sus socios internacionales como un poseído. En la OTAN hace pocos días, de manera escandalosa, en la cumbre de financiación al desarrollo de NU en Sevilla, en toda reunión en Bruselas engañándoles durante años .

Debe dimitir porque está rebosando de corrupcion en su familia, en su gobierno y en su partido.

Debe dimitir porque tiene al Fiscal General del Estado procesado y protegiéndole por lo mucho que debe de ocultar. Debe dimitir por exigirnos a los españoles, con mucha solemnidad, en sede institucional europea, reparación con el Fiscal por no tener nada en el teléfono. ¿ Esta de broma ?

Debe dimitir porque a nivel nacional e internacional no es admisible que se sepa lo de los prostibulos de su mujer y ni de explicación alguna y haber vivido en un piso pagado por la prostitución y el proxenetismo organizado de su suegro.

Debe dimitir porque The Times y el Financial Times ayer mismo ya señala toda la vergüenza de prostibulos, proxenetas, prostitutas con ministros, y pagándolas con dinero publico en trabajos de empresas públicas, corrupcion y ataque directo a la democracia, y al rule of law, además de lo que los medios internacionales más importantes ya denuncian desde hace un mes incluso llamándole Don Teflon… es decir, Jefe mafioso, y desde hace un año denunciando la corrupción de su mujer.

Debe dimitir por no haber dado ninguna explicación en el Congreso sobre su corrupción, y sobre todo lo que sabe, y creer que así gana una especie de moción de confianza, pero sin atreverse a presentarla.

Debe dimitir, pues el miércoles en el debate de corrupción su socia condenada por apología del terrorismo le emplazó a que las fuerzas plurinacionales e independentistas de izquierda sigan influyendo en el devenir de España y a la ruptura final del régimen del 78 y sin que la corrupcion lo impida y respondiendo usted con el avance federal, es decir, cumple su hoja de ruta, al igual que con la representante de los golpistas que le emplaza a los pactos por lo que usted es presidente o se acaba la prórroga, y usted contesta muy solícito que comprende que la amnistía es un paso importante pero reconoció que las aspiraciones catalanas continuarán existiendo - ¿no usaba la excusa, como antes los indultos , que la amnistía inconstitucional e ilegal para usted, antes de las elecciones, acababa con el “conflicto catalán” ? - y sugirió que el diálogo y la negociación son necesarias para abordarlas. ¿A que se refiere con todo ello … a la liquidación definitiva que le exigen para que usted continúe, es decir, referéndum en cualquier modalidad para lograr esa plurinacionalidad y esa federalidad de estallido definitivo de España, y mientras que usted está incendiando actualmente la Constitución y el estado de derecho en modo golpe de estado? Con la cuestión de la corrupción no se ha destacado todo esto por los medios, cuando en efecto, su plan conjunto con los destructores de España es el ataque frontal al estado de derecho amparándose en la inconstitucional ley de amnistía, para a su vez secuestrar el poder judicial y con ello lograr la extinción de su corrupción y gracias a la amnistía usted poder seguir gobernando corruptamente en ataque pleno y golpe directo a la Constitución, ataque pleno y golpe directo al estado de derecho y ataque pleno y golpe directo al Estado.

Debe dimitir puesto que a su persona de maxima confianza en su partido, reconfirmada nuevamente por usted hace pocos meses, arquitecto esencial de todo lo anterior y a sus órdenes, la ha cesado por los demoledores informes de la Guardia Civil y sin esperar como hace con todo lo demás a que se judicialice - por cierto, una sola noticia de sus corrupciones es suficiente, como hace un demócrata, para que usted dimita, pida explicaciones, o denuncie a quien la ha publicado, cosa que usted jamás ha hecho, por no poder hacerlo, ergo reconoce plenamente esa acusación -.

Algo especialmente grande y grave debe ser, y pleno conocedor usted….por supuesto, lo que sabe su mano derecha, y además siendo quien ha llevado las negociaciones conocidas y secretas con los filoterroristas y los golpistas, mediador internacional por medio, gracias a las cuales usted sobrevive a diario, y le van indicando los pasos. Comprenderá que nadie se cree lo que dice y que quiera solventar todo con una pérdida de confianza y un lo siento. Sea por lo menos un poco serio y pregúntese que es lo que le debe a su mano derecha, cuanto es lo que sabe desde siempre y usted calla y cuánto es conocedor de todas las corrupciones como sabría cualquier jefe de alguien con mínima responsabilidad. Me extraña que no le hayan preguntado por ello en la sesión de control del miércoles…¿ como es posible que usted no sepa nada de quien a diario le debía contar de todo y por su orden, para poder seguir usted en la silla, y que no daba un paso sin sus órdenes? Sencillamente no nos tome por lo que no somos y además si alguna parte, la que fuera, grande o pequeña , usted no la sabía , pues peor aún, por negligente con su mano derecha, e igualmente completa responsabilidad suya . Ha de pedir voluntariamente que la justicia le tome a usted declaración, en bien de los españoles, pues es muy peligroso tener a alguien en la cárcel con el que usted tiene toda la confianza y le ha guiado en el gobierno a diario. Es más, le ha guiado en el golpe de estado que usted encabeza en estos momentos, similar al de Cataluña, pero ahora en toda España. La corrupción ha venido a interferir en esos planes bien concebidos desde hace siete años y por ello quieren acabar con la independencia judicial, para así autoamnistiarse todos sus delitos y que la organización criminal que se ha descubierto, señalada por los jueces, acabe de un plumazo. Los intereses de España no pueden verse condicionados, lastrados, interferidos e hipotecados por quien está en la cárcel, y tantísimo sabe de usted, al igual que usted de el. ¿No es capaz de entenderlo? Su dimisión y entrega de toda la información a los juzgados y a los españoles es obligada y es una cuestión de emergencia y de seguridad nacional. Toda la oposición debiera señalarle, y pedimos que lo haga sin dilación ya, desde la sociedad civil, y exigirle urgentisimamente y muy especialmente todo ello, en medios públicos y solicitando nueva comparecencia suya extraordinaria y obligatoria, como cuestión trascendental y de Estado, pues además de la infame corrupción están en juego informaciones, contrapartidas, cesiones, secretos y planes de gobierno diarios en manos de un encarcelado, y persona de maxima confianza suya ….¿ O es que le ha entregado el día que entró en la cárcel todo lo que sabe y desaparece toda su actividad y conocimientos por arte de magia, garantizándole que ha borrado como si jamas hubieran existido sus responsabilidades ordenadas por usted?

A ello se suma el descrédito más lacerante que tenemos a nivel internacional, pero que por su culpa exclusivamente sufre España. Imperiosa dimisión al poner usted en juego la dignidad de todos los españoles y ello constituye un atentado, traición y delito imperdonable al bien de España .

Fdo. Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda