Valencia acoge primera jornada divulgativa de D.O.P. Mantequilla de Soria

Sábado, 20 Septiembre 2025 17:28

Valencia ha acotgido la I Jornada divulgativa de la D.O.P. Mantequilla de Soria organizada por la Casa de Soria en la capital del Turia.

Para ello ha contado con la colaboración de la Diputación de Soria, Junta de Castilla y León y Mantequerias York.

Durante la jornada, además de la divulgación del consejo regulador, se ha realizado una cata de cuatro mantequillas (natural, salada, dulce y dulce con trufa) y cinco costradas (tradicional, pistacho, canela, cobertura de chocolate y kinder).

A la jornada han acudido socios y amigos de la Casa de Soria, responsables de Ayuntamiento y Generalitat valenciana, periodistas gastronómicos y asociaciones regionales y vecinales.