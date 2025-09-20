El Casino convoca XIV Certamen literario "Un Soneto para Soria"

Sábado, 20 Septiembre 2025 16:29

El Círculo Amistad Numancia de la ciudad de Soria ha convocado el XIV Certamen Literario: “Un Soneto para Soria”, a fin de seleccionar y premiar un único soneto, que se regirá por las siguientes bases, que incluyen doce puntos.

BASES DE CONVOCATORIA:

PRIMERA. - Podrán concurrir a este Certamen todos los poetas que lo deseen, siempre que el Soneto con el que participen esté escrito en castellano, sea original e inédito, no haya sido premiado en otros certámenes y no se encuentre pendiente de fallo en otros Concursos Literarios.

SEGUNDA. - El tema del Soneto girará necesariamente en torno a aspectos relacionados con la ciudad de Soria y su provincia.

TERCERA. - El Soneto se presentará mecanografiado a doble espacio, en papel tamaño DIN-A4.

CUARTA. - La obra, por quintuplicado, se presentará bajo el sistema de plica con título, sin la firma del autor, haciendo constar en el sobre: PARA EL XIV CERTAMEN POÉTICO “UN SONETO PARA SORIA”.

En un sobre aparte y cerrado –que se adjuntará al Soneto- figurará: Nombre, apellidos, domicilio, D.N.I., teléfono, e-mail del autor, figurando en su exterior el título elegido.

Los concursantes podrán participar con un máximo de tres Sonetos, siempre que cada uno de éstos vaya en distinto sobre y con un titulo diferente.

QUINTA. - Se establece un único premio dotado con una Figura representativa de Soria y un libro de poesía, quedando el Soneto premiado en propiedad del autor, si bien el Círculo Amistad Numancia lo podrá publicar y exponer al público dónde y cuándo estime oportuno.

SEXTA. - El plazo de presentación de los Sonetos, que habrán de ser remitidos a la Secretaría del Círculo Amistad Numancia, C/Collado, 23 Bajo, 42002 Soria, España, finalizará el día 23 de abril de 2026. Teléfono de información: 975-21-11-64.

SÉPTIMA. - El jurado, cuya composición se hará pública en el momento de emitir el fallo, estará formado por personas de reconocido prestigio en el mundo de las letras. Su fallo será inapelable.

OCTAVA. - El fallo se hará público con suficiente antelación, dándose a conocer a través de los distintos medios de comunicación provincial, regional y nacional.

NOVENA. - La entrega del premio se hará en acto público. El ganador quedará obligado a acudir a dicho acto a primeros del mes de agosto, dando lectura a su Soneto

DÉCINA. - Los trabajos que no sean premiados serán destruidos.

UNDÉCIMA. - Se entiende que los concursantes, que remitan sus Sonetos, aceptan la totalidad de las bases. El incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar a la exclusión del Certamen.

DÉCIMO SEGUNDA. - Los autores de los sonetos premiados en anteriores ediciones no podrán presentarse a esta nueva edición