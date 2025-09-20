Programa de postgrado innovador en Traducción e Intrepretación en Campus de Soria

Sábado, 20 Septiembre 2025 09:24

La Universidad de Valladolid pone en marcha este programa de posgrado de carácter innovador que comenzará a impartirse el próximo 22 de septiembre desde la Facultad de Traducción e Interpretación.





La primera edición virtual del máster arranca con 14 estudiantes matriculados.

La diversidad de procedencias de los participantes refleja el marcado carácter internacional del programa y su vocación de generar un espacio académico de intercambio cultural y profesional.



El máster estará coordinado por María Teresa Ortego Antón, profesora de la Facultad de Traducción e Interpretación, y se centra en la formación avanzada en herramientas digitales aplicadas a la traducción multilingüe, un campo en constante expansión y con una creciente demanda en el mercado laboral.



Con este lanzamiento, la Universidad de Valladolid reafirma su compromiso con la innovación académica y la formación de profesionales capaces de desenvolverse en entornos multilingües y digitales, impulsando la internacionalización de su oferta educativa.

La soriana María Teresa Ortego Antón consiguió con apenas 39 años convertirse en la catedrática más joven de la Universidad de Valladolid (UVA) y en la más joven de España en su área de especialización, Traducción e Interpretación.

Con una sólida trayectoria vinculada a la Facultad de Traducción e Interpretación, Ortego imparte docencia en el Campus de Soria, donde enseña en el Grado en Traducción e Interpretación, en el Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües y en el único Doctorado impartido en este campus.