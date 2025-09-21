Presntación de la confirmación de alternativa de Rubén Sanz

La A.C.T Peña Taurina Rubén Sanz de Soria ha entregado sus trofeos taurinos de la última feria de San Juan y ha presentado la confirmación de alternativa de Rubén Sanz que tendrá lugar el próximo domingo en la madrileña plaza de Las Ventas.

Los matadores de toros sorianos, José Luis Palomar y el titular de la peña, han actuado en el Casino Amistad de Numancia de anfitriones en un acto que ha estado dirigido por el aragonés César Usan.

La entrega de trofeos ha tenido como protagonista al novillero sin caballos David Espejón que ha recogido el trofeo "a la torería" por su actuación en la novillada matinal del pasado Viernes de Toros y a los aficionados Ángel Jiménez y Francisco Martínez de Quel cómo dos de los aficionados taurinos más destacados.

El maestro José Luis Palomar ha tenido palabras de apoyo y respeto para quién un día fue su alumno y ha dicho que el próximo domingo, Soria tiene una cita con la historia de la tauromaquia.