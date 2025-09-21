La Marcha por la Vida conciencia sobre valor de donar sangre en Soria

Domingo, 21 Septiembre 2025 17:04

Un centenar de sorianos han secundado esta mañana la undécima edición de la Marcha por la Vida organizada por la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria con el objetivo de concienciar a la sociedad de la importancia de donar sangre, un gesto altruista que salva vida.

Los participantes han dirigido sus pasos desde la plaza Mariano Granados hasta las márgenes del río Duero, donde han llegado hasta la presa del Pereginal, para regresar hasta el Lavadero de Lanas, donde han disfrutado de un avituallamiento.

El presidente de la Hermandad, Pedro Rodríguez, ha resaltado que el doble objetivo de la marcha es visibilizar a la propia hermandad y concienciar a la sociedad de la importancia de donar sangre, un acto necesario.

“Hay gente muy conciencia y gente a la que no le suena. Es ahí donde tenemos que trabajar, para que todo el mundo lo sepa”, ha señalado.

La sangre es irreemplazable.

“La sangre sólo la genera el cuerpo humano. Para el que la dona no supone ningún problema, pero para el que la necesita es un problemón”, ha señalado.

Rodríguez ha subrayado que la Hermandad tiene que conseguir que exista relevo generacional entre los donantes, con la entrada de jóvenes, “que son los que tienen mejor sangre”.

Actualmente la mayoría de los donantes se encuentran entre los 35 a 55 años.

La Hermandad se había puesto como objetivo conseguir las 5.000 donaciones de sangre este año pero, a estas alturas del año, no se ve viable. Lo previsible es que se llegue a los 4.900.

Cada varón puede donar sangre cuatro veces al año y las mujeres, tres. Las donaciones de plasma puede donar hasta 24 veces al año.

Rodríguez ha subrayado lo gratificante que resulta ser donante de sangre y saber que has ayudado a alguien que lo necesitaba.