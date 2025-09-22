Calurosa despedida de la Diócesis a Don Abilio

La Diócesis de Osma-Soria ha despedido este fin de semana a Monseñor Abilio Martínez Varea con una doble ceremonia: el sábado en la concatedral de Soria y el domingo en la Catedral de El Burgo de Osma.

Las dos Eucaristías han contado con una gran acogida de los fieles que han llenado los templos para despedir al que ha sido nuestro pastor en los últimos ocho años.

El Vicario General, el de Pastoral, el deán de la Concatedral, el presidente del Cabildo Catedralicio y buena parte del clero diocesano querían acompañar a don Abilio en sus últimas misas en Soria.

Además, a la del domingo en El Burgo de Osma también acudía el Arzobispo de Burgos, don Mario Iceta.

En su homilía de despedida, don Abilio ha enviado un doble mensaje de agradecimiento y perdón a los que hasta ahora han sido sus diocesanos.

El prelado ha agradecido a la Diócesis de Osma-Soria todo este tiempo compartido y ha destacado como en El Burgo tanto él como sus padres encontraron un hogar.

Ha recordado emocionado como visitaba los pueblos de la provincia y, pese a llegar con nieve y frío, el calor de la bienvenida le calentaba el corazón.

Don Abilio ha destacado que se encontró una Iglesia viva en la que “hemos sembrado entre todos la semilla del Reino de Dios”. ç

El obispo también ha querido pedir perdón por aquellos errores que en su ministerio pudiera cometer, pero, sobre todo, ha finalizado haciendo un llamamiento a la esperanza también en esta tierra soriana marcada por la despoblación.

Su alocución ha terminado con una mirada a la Virgen: la de Nieva que es su patrona de origen, la de Inodejo que aglutina a la Diócesis y la del Carmen, que goza de gran devoción en El Burgo de Osma.

La Eucaristía en la Catedral ha concluido con las palabras del Vicario General, Gabriel Ángel Rodríguez, agradeciendo a don Abilio su servicio durante estos años y recordando como repicaban las campanas en su toma de posesión en el año 2017.

La Diócesis ha regalado a Monseñor Abilio Martínez Varea un báculo que se le entregó ha entregado la Eucaristía de la Concatedral y ya pudo lucir en la de la Catedral burgense.