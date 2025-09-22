Dos cofradías de Semana Santa celebran su encuentro anual de convivencia

Lunes, 22 Septiembre 2025 09:09

Las cofradías de la Entrada de Jesús en Jerusalén y de la Oración en el Huerto, de la Semana Santa soriana, han celebrado este domingo su encuentro anual de convivencia.

La jornada ha comenzado a las 12 de la mañana en la Iglesia de los Carmelitas Descalzos, donde ambas hermandades han compartido una solemne eucaristía.

Tras la ceremonia, los cofrades se han trasladado a la cuadrilla de San Esteban, donde han disfrutado de un vermut y de una comida de hermandad que ha reforzado los lazos entre ambas hermandades.

La tarde ha etado marcada por un ambiente festivo y participativo, con campeonatos populares de rana, diana, guiñote y otras actividades que han animado la convivencia.

Se trata del tercer año consecutivo en que ambas cofradías comparten esta jornada, consolidando así un espacio de fraternidad y unión en torno a la fe y la tradición.