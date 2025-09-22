El patrimonio cultural disperso de Castilla y León, a debate en Soria

A Soria llega el próximo viernes, 26 de septiembre, el ciclo de conferencias sobre el patrimonio cultural disperso de Castilla y León, enmarcadas dentro de Nostra et Mundi, un proyecto auspiciado por la Fundación de Castilla y León, presidida por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y dirigida por Juan Zapatero con el objetivo de seguir divulgando sobre el valioso patrimonio cultural de Castilla y León y su presencia en el mundo.

El encuentro, de acceso libre y abierto al público general, se celebrará a las 19:00 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño (en la plaza Mujeres de la capital soriana).

Organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Soria y con la Fundación Godofredo Garabito Gregorio, contará con la participación de Elías Terés Navarro, ex director del Museo Numantino, quien impartirá una conferencia sobre la “Venta y dispersión de las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga”.

Asimismo, Raquel Liceras, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, dará una charla a continuación sobre “Numancia, Schulten y las piezas arqueológicas que viajaron a Alemania”.

Esta jornada forma parte del ciclo que, bajo el nombre común de «Memoria del patrimonio ausente», está llevándose a cabo en las nueve provincias de nuestra Comunidad.

Dar a conocer el patrimonio de Castilla y León fuera de nuestras fronteras

Nostra et Mundi es un proyecto que tiene como objetivo promover el conocimiento del patrimonio de Castilla y León fuera de nuestras fronteras.

A través de la iniciativa, se busca generar alianzas y oportunidades culturales para la Comunidad, a la vez que se difunde y reconoce este patrimonio como parte integral de la memoria cultural de Castilla y León.

Juan Zapatero Gómez Pallete, director de la Fundación de Castilla y León, ha destacado la calidad del patrimonio cultural de la Comunidad, afirmando que "nuestro patrimonio cultural tiene una calidad extraordinaria, hasta el punto de que está presente en algunos de los más prestigiosos museos del mundo”. A lo que añade que, “Con Nostra et Mundi, queremos que todas estas obras que, por diferentes motivos, se encuentran fuera de España, sean reconocidas allí donde están por la Comunidad que le dio origen y potenciar, a partir del proyecto, la marca Castilla y León".

Por su parte, María José Ruiz, coordinadora académica del proyecto, ha subrayado la importancia de establecer pautas académicas que permitan recopilar un repertorio exhaustivo de las obras que forman parte del acervo cultural de Castilla y León y que hoy se preservan en diversas instituciones internacionales.

"Nos interesa mostrar cuáles son estas obras, de dónde proceden, pero también –siempre que sea posible– dar a conocer la historia que hay detrás de cada una de ellas; en definitiva, conocer las circunstancias que motivan su presencia actual en contextos tan alejados de su emplazamiento original".

Nostra et Mundi cuenta con el respaldo de prestigiosos socios académicos y culturales, como la Universidad de Valladolid, la Universidad de Burgos, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Patrimonio Global y la Fundación Godofredo Garabito Gregorio.

Además, el proyecto tiene la intención de ampliar su red de colaboradores, incorporando a otras entidades y universidades públicas y privadas de la Comunidad, con el objetivo de consolidar un esfuerzo común por la conservación del patrimonio cultural de Castilla y León, tanto a nivel nacional como internacional.

El proyecto también busca una implicación activa de la ciudadanía. A través de su plataforma digital, Nostra et Mundi invita a los ciudadanos a participar, compartiendo testimonios y relatos sobre el patrimonio disperso de Castilla y León.

La web cuenta con un foro que actúa como lugar de encuentro donde quienes lo deseen pueden aportar información, experiencias, dudas u opiniones sobre temas directamente relacionados con las ideas clave del proyecto, para continuar enriqueciendo el conocimiento colectivo sobre la herencia cultural de la Comunidad.

La conferencia de este viernes forma parte de un ciclo de actividades que están teniendo lugar en distintas cuidades de Castilla y León con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural de la región, su historia y su impacto internacional.

Para más información sobre el proyecto Nostra et Mundi, se puede visitar la página web oficial.