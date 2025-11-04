Turrón de torrezno y caramelo, la nueva propuesta de "El Beato"

“El Beato” ha presentado este martes sus nuevas sorpresas para el paladar: un turrón de chocolate Dubai de pistacho y kataifi, otro de torrezno y caramelo y una tableta de chocolate con aromas de boletus edulis.

Carlos París, empresario repostero al frente de “El Beato”, de El Burgo de Osma, ha presentado este martes en la sede de la Cámara de Comercio de Soria sus nuevas apuestas para endulzar estas navidades los paladares.

Ya se había comprometido a hacerlo en primavera cuando presentó el chocolate Dubai. Y la propuesta es un turrón Dubai de torrezno, “que creo que va a sorprender”.

Son 200 gramos de pura osadía y sabor, según ha resaltado Paris, con el doble de tamaño que otros, porque en El Beato, cuando se fusiona lo inesperado, “¡lo hacemos a lo grande!”

Se trata de una audaz combinación de un crujiente torrezno, abrazado por una suave y dulce crema de caramelo.

“Me gusta jugar con los tiempos a la hora de degustar los productos. Cuando se prueba se ve su textura impresionante y según va avanzando, se encontrará la chispita del caramelo y finalmente las partículas crujientes del torrezno, que es lo que le da el valor añadido al producto”, ha explicado.

El formato elegido es “más atractivo”, de 200 gramos, para que sea más comercial y competitivo en el mercado.

Además se ha sacado otro producto con 200 gramos de turrón de pistacho y kataifi y un chocolate con boletus edulis.

Los productos estarán a la venta esta semana en buena parte de España, merced a los distribuidores con los que trabaja la empresa burgense.

En este objetivo han conseguido que “El Corte Inglés” homologue sus productos y están a la espera del primer pedido de la prestigiosa cadena comercial para venderlos en toda su red.

La estrella en ventas de los productos que “El Beato” ha comercializado en los últimos años es el “polvorrezno”, un producto que incluye el público demanda en verano.

La empresa está vendiendo además alrededor de 5.000 chocorreznos al año.

París ha asegurado que no se le han acabado las ideas para seguir endulzando a todo el mundo. La del próximo año ya la tiene perfilada.

“El Beato” está operativo en la fábrica nueva desde el 1 de julio. La vieja se ha destinado a oficinas y obrador de repostería y algo de bombonería, y en la nueva, se ha concentrado la línea de chocolate. En total trabajan 19 empleados.

La línea de repostería con el Atlético de Madrid, al contrario, no ha funcionado, a pesar de comenzar con mucha ilusión las dos partes.