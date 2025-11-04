CGT exige garantias de empleo y transparencia en futuro de Tableros Losán

Martes, 04 Noviembre 2025 07:22

CGT Soria exigirá garantías de empleo y transparencia ante la incertidumbre que rodea el futuro de Tableros Losán.

El sindicato, presente en el comité de empresa, ha denunciado en un comunicado la falta de información sobre la posible entrada de un inversor y ha advertido que no permitirá más recortes ni decisiones a espaldas de la plantilla

Desde CGT Soria, como representantes de los trabajadores de Tableros Losán en el comité de empresa, se ha reafirmado su compromiso firme con la defensa de todos los puestos de trabajo.

"No hemos dejado de luchar, ni lo haremos, por mantener la actividad y los derechos de una plantilla que ha soportado demasiado: un año de ERTE, un ERE ejecutado y una dirección que sigue jugando con la incertidumbre", ha señalado.

En la actualidad, la fábrica vive un nuevo momento de inestabilidad, marcado por los rumores sobre la entrada de un posible inversor del que nadie sabe nada oficialmente.

CGT Soria ha denunciado la opacidad y el silencio empresarial ante una situación que afecta directamente al sustento de decenas de familias sorianas.

"No aceptamos maniobras, medias verdades ni decisiones tomadas en despachos ajenos al comité ni a la plantilla", ha advertido.

El futuro de Losán no puede decidirse sin los trabajadores que sostienen la producción día a día, según ha reiterado, por lo que ha exigido claridad inmediata sobre cualquier operación empresarial, proyecto de venta o cambio de propiedad, y ha recordado que la planta de Soria no está en venta sin condiciones sociales.

"Si hay inversores, tendrán que venir a invertir en empleo, no a especular con él", ha apuntado.

CGT Soria apoyará las decisiones colectivas del comité, pero también ha advertido que no avalará ninguna medida que implique más pérdida de puestos de trabajo, precariedad o recortes de derechos. Nuestra lealtad es con la plantilla, no con los intereses empresariales ni con promesas vacías.

Soria lleva años pagando las consecuencias de la desindustrialización, y no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se pone en riesgo otro de sus pulmones económicos. Si hace falta movilizarse, nos movilizaremos. Si hace falta salir a la calle, saldremos. Porque CGT Soria está, y estará, donde esté la clase trabajadora: al frente, no detrás.

Ni un puesto de trabajo menos. Ni una decisión sin las y los trabajadores. Ni un paso atrás.