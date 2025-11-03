El soriano Víctor Chicote se corona como mejor barista de Castilla y León

Lunes, 03 Noviembre 2025 16:55

Víctor Chicote, de la cafetería Enjoy Coffee, de Soria, se ha alzado con el título de mejor barista de Castilla y León, tras imponerse en la final del I Campeonato Barista de Castilla y León “Palencia Ciudad del Café”, celebrada en el Aula del Café, un espacio único en España creado para fomentar la cultura, la formación y la innovación en torno al mundo del café.

El representante de Soria, barista de Enjoy Coffee, conquistó al jurado por su dominio en arte latte, con la mejor figura y consistencia de crema en la categoría de capuchino arte latte, y por haber logrado, en su espresso, un equilibrio perfecto entre notas ácidas y amargas, además de una buena textura de crema.

El campeón recibió, de manos de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andres, el Cristo del Otero, emblema de la capital palentina, junto a un trofeo, un premio de 600 euros y obsequios de Templo Cafés, Dikofee y ColaCao.

El segundo clasificado, Juan Pablo Gallego, de la Dulce Parada 25, ubicado en Ávila, destacó por “una presentación elegante y una cuidada expresión aromática en sus espressos”. Recibió un premio de 300 euros y un diploma acreditativo, entregados por Javier Labarga Vaca, presidente del CETECE, entidad organizadora del certamen.

En tercer lugar, David Barcenilla, barista de Saque Cocina Casual Food, situado en Palencia, sobresalió por “la consistencia de los cafés elaborados y el equilibrio de sabores en taza”, y fue reconocido con un premio de 150 euros y un diploma acreditativo, concedidos por Raquel Martín, miembro de la corporación municipal.

Además, todos los participantes recibieron un diploma de participación y diversos obsequios cortesía de las empresas que apoyan el certamen, como muestra de reconocimiento a su compromiso, talento y pasión por el café.

Entre ellos, una bolsa regalo de Templo Cafés, otra de ColaCao, cuatro botellas de cóctel Monín (piña colada, mai tai, mojito y margarita), un obsequio de cafés Gometero, así como una jarra de leche Président y una bayeta profesional de Dikofee.

Durante el campeonato, los participantes elaboraron cinco cafés espresso y un cappuccino latte art, que fueron evaluados por un jurado compuesto por jueces técnicos y sensoriales, encargados de valorar desde la limpieza y precisión en la preparación hasta el equilibrio, el sabor y la creatividad de las bebidas.

El certamen, impulsado y patrocinado por Ayuntamiento de Palencia, la Agencia de Desarrollo Local y organizado por el Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (CETECE), nace con el objetivo de difundir la cultura cafetera en Castilla y León, dar visibilidad al talento barista y situar a Palencia como un referente en formación, calidad e innovación.

El certamen se enmarca dentro del proyecto “Palencia Ciudad del Café”, una iniciativa que impulsa la promoción de la cultura cafetera en la ciudad, vinculando el café con la formación, la innovación, la gastronomía y el turismo.