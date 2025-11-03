Papeletas premiadas del sorteo de octubre de Aquí hay Premio

Lunes, 03 Noviembre 2025 15:18

Ya se conocen las papeletas premiadas del sorteo de octubre de la nueva campaña de Aquí hay Premio, puesta en marcha por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Soria con el objetivo de fomentar la compra en empresas sorianas.

Se han repartido en cinco establecimientos de Soria: Folder Soria Papelería, Kiosko E. Leclerc, Muebles Fraile, Mari Satur y Pescados Begoña. Los números que han resultado ganadores del sorteo de octubre son los siguientes:

32.557 Folder Soria Papelería

25.273 Kiosko E. Lecrerc

27.059 Muebles Fraile

4.410 Mari Satur

20.832 Pescados Begoña

Las personas agraciadas con las papeletas ganadoras tienen diez días naturales para ponerse en contacto con la Cámara de Comercio de Soria y recibir su premio, consistente en 400 euros que deberán gastarse en los comercios participantes en esta campaña.

Podrán consultarse los números agraciados y los suplentes en la web de la Cámara de Comercio, así como el listado de los establecimientos participantes.

En esta campaña se sortearán premios por valor de 4.000 euros entre los establecimientos participantes, con un efecto multiplicador en cifra de ventas.

Esta actuación está cofinanciada por el Ayuntamiento de Soria, y por la Cámara de Comercio de Soria a través del Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2025, financiado por la Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y Fondos FEDER.

En la campaña, durante los meses de octubre y noviembre, se van a sortear premios por un valor de 4.000 euros entre los clientes de las empresas participantes a través de papeletas de participación que se entregarán cuando se realice una compra. A principio de cada mes se sortearán 5 vales de compra por importe de 400 euros cada uno. La actividad se extenderá desde el mes de octubre al mes de noviembre de 2025. Los boletos repartidos durante el mes de noviembre, se sortearán en el mes de diciembre de 2025 y el plazo para gastarlos será hasta el 31 de diciembre.

Los resultados de los sorteos se publicarán en la web, en los perfiles de en las redes y en la newsletter. La campaña Aquí hay Premio está muy bien valorada por los comercios y establecimientos, ya que supone un refuerzo y un incentivo para las ventas y también por los clientes, que ven premiada su fidelidad. Hasta la fecha participan en esta campaña más de 130 establecimientos de la capital y de la provincia.