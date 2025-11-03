Los trabajadores temen por el futuro de la empresa Losán

Lunes, 03 Noviembre 2025 14:32

Los trabajadores de Losán temen por el futuro de la planta a seis días de que acabe su permiso retribuido.

El próximo viernes, 7 de noviembre, la dirección de Losán ha convocado una reunión con el comité de empresa en la que podría dirimirse si el grupo inversor interesado en las plantas da un paso adelante o retira su interés, según ha avanzado Comisiones Obreras de Soria.

Posteriormente, el comité de empresa celebrará una asamblea con los trabajadores.

Desde 2023 no hay actividad en la planta soriana, y desde mitad de septiembre los trabajadores están cobrando un permiso retribuido que termina el día 9 de noviembre.

El 9 de noviembre termina el plazo de los permisos retribuidos de los 29 trabajadores del aserradero y los 51 de la línea de melamina de Losán en Soria, lo que los sitúa en una situación de incertidumbre que podría aclararse este viernes en la asamblea que ha convocado el comité de empresa después de que se reúna con la dirección.

A falta de seis días para que termine el plazo de permisos retribuidos, los trabajadores están pendientes de cobrar el salario de medio mes de septiembre y el de octubre.

Los meses anteriores también percibieron sus nóminas con retraso. Consiguieron cobrar gracias a los dos millones de euros que aportó la Junta de Castilla y León.

CCOO ha valorado en un comunicado el esfuerzo que están realizando estas personas permaneciendo en la empresa, aunque podrían denunciar la falta de cobro salarial, con la esperanza de mantener la planta soriana y el empleo.

El sindicato ha considerado que los trabajadores están soportando una situación insostenible con retrasos en los pagos de sus salarios a la vez que constatan, día tras día, que la actividad no se retoma.

La plantilla teme que, a pesar de sus esfuerzos, la planta cierre definitivamente sus puertas, ya que pasa el tiempo y no se da un paso definitivo.

A día de hoy el futuro de Losán pende de un hilo, a juicio de CC.OO., porque a la demora en el pago de nóminas y la inactividad hay que sumar que hay riesgo de concurso de acreedores.

Sin embargo, el SEPI, la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia coinciden en apoyar la refinanciación de los acreedores para poder mantener el tejido empresarial y el empleo.

La situación de las cuatro plantas del grupo no es igual.

En el caso de Soria, no hay actividad desde 2023, mientras que en Benavente (Zamora) se está retomando la actividad.

El pasado mes de abril se firmó un acuerdo de ERE por el que se produjeron 47 despidos en la planta de Losán en Soria.

Actualmente hay 80 empleados, muy lejos de los 200 que llegó a tener en los mejores tiempos.