El Casino acoge presentación de novela que aborda exilio de pueblo saharaui

Martes, 04 Noviembre 2025 13:41

El salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia acoge este jueves, 6 de noviembre, la presentación del libro "Arenas de esperanzas y traiciones", de Pablo Pascual, una novela que gira en torno al exilio del pueblo saharaui en el desierto.

En el mismo acto los interesados podrán comprar el libro.

El dinero obtenido con su venta irá destinado a ONGs que ayudan a los saharauis en su exilio del desierto.

La presentación comenzará a las 20 horas con entrada libre, limitada al aforo de la sala.

El libro narra la historia de Aurora que, cansada de estar harta de su vida de burguesa en Madrid, emprende un cambio radical en su vida.

En su periplo hacia el desierto, acompañada de un joven impasible, que guarda un secreto inconfesable, encontrará lo que siempre había buscado. Un viaje a lo desconocido, a un Sáhara inmenso que despierta los sentimientos que anidaban en lo profundo de su interior.

Pasión, lucha, desengaño, aventura, son los componentes de este periplo ilusionante.

Pero sobre las esperanzas de Aurora sobrevolarán las traiciones a un pueblo olvidado, verdadero protagonista de esta historia.

Con una técnica narrativa innovadora, el autor nos descubre un mundo sorprendente, donde los más humildes están abandonados a su suerte y a las inclemencias de una tierra inhóspita. Son los abandonados del sur. Los olvidados de Allah.

Aurora, la protagonista, pasará de ser la inconformista de un barrio rico a ser la luchadora una por los abandonados del Sáhara.

El azar y el destino jugarán sus bazas en esta historia impactante, en la que los personajes secundarios juegan un papel relevante.

La intriga está presente en esta novela con tintes históricos.