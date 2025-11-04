CCOO confía en el pleno empleo, a pesar del aumento del paro en octubre

Martes, 04 Noviembre 2025 15:17

Comisiones Obreras ha mostrado su confianza en alcanzar el pleno empleo, a peasr del aumento del paro registrado en Octubre en Soria, del 3,86 por ciento, respecto al mes anterior.Sin embargo, en la comparativa anual, hay una disminución del 2,19 por ciento de personas desempleadas. FOES señala que la economía soriana está perdiendo tracción y, con ello, empleo.

Esta tendencia, muy positiva, ha permitido hoy a CCOO reivindicar como objetivo alcanzable el pleno empleo en nuestra provincia y en el conjunto del país.

“La apuesta de nuestra organización es un empleo de calidad con buenas remuneraciones salariales, que permitan al conjunto de la clase trabajadora llegar a fin de mes”, ha resaltado.

Los datos del paro arrojan a finales de octubre un incremento de 93 personas en Soria en relación con el mes anterior, lo que supone un incremento porcentual del paro del 3,86%.

Un dato positivo a tener en cuenta es la afiliación media a la Seguridad Social que asciende a 128 trabajadores en relación al mes de septiembre.

CCOO ha apelado a la responsabilidad de las asociaciones empresariales en Soria a través de la negociación colectiva, para llegar a acuerdos con el objetivo de repartir de una manera justa la riqueza que las personas “trabajadoras generamos en las empresas”.

Dicho reparto, a su juicio, pasaría por aumentar salarios, de una manera decidida, que permita recuperar poder de compra y, de esta manera, contribuir a que la economía siga cumpliendo con las previsiones.

Además, CCOO ha insistido en la necesidad de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales que beneficiaría a una parte importante de la clase trabajadora del sector privado.

FOES

La Federación de Organizaciones Empresariales de Soria ha recorcado que desde el año 2020 se observa una tendencia descendente en la creación de empleo durante los meses de octubre que refleja la pérdida progresiva de capacidad para generar puestos de trabajo en este periodo.

Si bien octubre no es un mes favorable para el empleo, las empresas de Soria lo habían estabilizado desde la pandemia y el número de parados se mantenía muy por debajo del centenar, lejos de los 483 desempleados de octubre de 2015 o de los 293 de 2019.

Sin embargo, los últimos datos evidencian que la tendencia vuelve a ser ascendente, en un contexto marcado por el incremento de los costes empresariales y la falta de relevo en los sectores productivos clave de la provincia.

Esta evolución sugiere, para FOES, que la economía soriana está perdiendo tracción y, en consecuencia, el empleo en la provincia muestra una menor vitalidad que en los últimos años, lo que consolida un patrón de crecimiento débil y muy condicionado por la temporalidad del sector servicios.

Por sectores, el desempleo aumenta en Agricultura (+11), Industria (+10) y Servicios (+86), mientras que desciende en Construcción (-5) y en el colectivo Sin Empleo Anterior (-9).

El peso del sector Servicios vuelve a evidenciar su vulnerabilidad ante los ciclos de actividad al tiempo que muestra su influencia determinante en el empleo provincial.

Los datos de octubre confirman a juicio de la patronal soriana un estancamiento de fondo que responde a causas estructurales más profundas que la coyuntura mensual.

Esta fragilidad deriva de los problemas demográficos crónicos de la provincia —despoblación, envejecimiento de las empresas y ausencia de relevo generacional—, así como el impacto negativo de factores externos como el incremento de los costes laborales y de aprovisionamiento.

FOES ha considerado urgente la puesta en marcha de medidas específicas para Soria, orientadas a dinamizar la actividad económica y estimular la contratación mediante el refuerzo de las ayudas de funcionamiento, así como políticas de impulso adaptadas a la realidad provincial para avanzar en la diversificación productiva, reforzar la base industrial y mejorar la conexión entre la oferta formativa y las demandas del tejido empresarial.

Desde la Cámara de Comercio de Soria se ha valorado con cautela este incremento mensual del desempleo, que responde principalmente a factores estacionales.

“Aunque el paro sube en octubre, seguimos por debajo de las cifras del año pasado. La estabilidad del empleo en Soria sigue siendo destacable, pero persisten los desafíos estructurales: la estacionalidad, la falta de relevo generacional y la dificultad para cubrir determinados perfiles cualificados. Mantener políticas activas de empleo, reforzar la formación adaptada al mercado y apoyar el emprendimiento son claves para consolidar un mercado laboral más sólido y sostenible”, ha apuntado el presidente de la Cámara, Alberto Santamaría.

UGT

Según los datos publicados hoy por el SEPE, el mes de octubre se ha cerrado en Castilla y León con 2.545 personas desempleadas más, dato que sitúa la cifra total en 100.568, lo que la convierte en la comunidad autónoma donde más sube el paro en términos absolutos, aunque, según ha manifestado la vicesecretaria general de Políticas Públicas de UGT Castilla y León, Antonia Isabel Guerrero, “desde la última reforma laboral son los mejores datos de un mes de octubre”.

La vicesecretaria general de Políticas Públicas ha reiterado que “el mercado laboral en Castilla y León sigue marcado por una temporalidad que ronda el 60 por ciento, que afecta mayoritariamente a las mujeres que también soportan una parcialidad no deseada”.

Por eso, para UGTCyL es prioritario conseguir un mercado laboral con empleos de calidad, estables y con salarios acordes con la media nacional.

Y para conseguirlo, según ha manifestado Guerrero, “es fundamental avanzar en la reducción de jornada y reforzar la protección frente a los despidos”.

Además, ambas medidas deben ir, por un lado, acompañadas de “políticas públicas de empleo que atiendan a las necesidades de las personas más vulnerables, mujeres, jóvenes y desempleados de larga duración”, y, por otro, “adaptadas a la realidad autonómica, teniendo en cuenta la despoblación en el medio rural y el envejecimiento general de la población en Castilla y León”.

CEOE

En opinión de CEOE Castilla y León, las cifras de paro a finales de octubre constatan que las empresas siguen enfrentándose a importantes desafíos.

La inestabilidad regulatoria, junto a los costes empresariales, frena su crecimiento y, por ende, la creación de empleo.

En este escenario, es fundamental a su juicio establecer un entorno de certidumbre y seguridad jurídica que impulse la inversión y con ella la generación de puestos de trabajo.

Para ello es crucial, por un lado, fomentar un clima de confianza que favorezca las inversiones y, por otro, aplicar medidas de apoyo a las empresas como generadoras de empleo.

“Solamente políticas económicas y tributarias efectivas y realistas, capaces de contener las cargas impositivas, son las necesarias para promover la estabilidad empresarial y la creación de empleo”. Ha subrayado.